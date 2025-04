Astronautas varados por 9 meses en el espacio hablan por primera vez en público: “no estuvimos atrapados”

Dos semanas después de regresar a la Tierra, Sunita Williams y Butch Wilmore rompieron el silencio en una entrevista exclusiva para Fox News. Los dos astronautas tiraron por el suelo la “narrativa” de que estaban “atrapados” en el espacio, y le sacaron el cuerpo a los temas políticos, que había instalado Elon Musk, como representante del gobierno de los Estados Unidos, a cargo de Donald Trump.

Suni y Butch estuvieron 9 meses y 12 días en la Estación Espacial Internacional de la NASA (ISS por sus siglas en inglés). Viajaron en la cápsula Starliner, desarrollada por Boeing Space.

En principio, la misión tenía que durar 8 días, pero fallas de escape de helio en el sellado de la cápsula provocó un cambio rotundo en el cronograma de lanzamientos y retornos.

Desde un principio se sabía que estarían hasta febrero o mediados de marzo (tal y como sucedió), pero en diciembre, después de que Trump ganó las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, Elon Musk declaró que lo que había sucedido era producto de una mala administración de Joe Biden y las entonces autoridades de la NASA.

Suni Williams y Bucth Wilmore aprovecharon al máximo su tiempo

Ambos astronautas coincidieron en cambiar por completo las declaraciones de que estuvieron atrapados o varados en el espacio. Explicaron que su tiempo en la ISS les sirvió la acoplarse al equipo que ya estaba en el laboratorio espacial, y para colaborar con las investigaciones científicas que realiza la NASA.

“Cualquiera de esos adjetivos tiene una definición muy amplia. En ciertos aspectos, estábamos estancados, en ciertos aspectos, tal vez estábamos varados, pero según cómo lo plantearon, que nos dejaron y olvidaron en órbita, no estábamos ni cerca de nada de eso en absoluto. ¿Atascados? Bueno, no pudimos volver a casa como lo habíamos planeado. Pero, en general, no estábamos atrapados. Planeamos y entrenamos”, dijo Butch Wilmore.

“Uno se vuelve un poco obtuso… uno hace su trabajo, ¿no?, y entonces no está realmente al tanto de lo que sucede ahí abajo. Odio decir que quizá el mundo no gira en torno a nosotros, pero nosotros giramos en torno al mundo, algo así. Pero creo que estábamos muy concentrados en lo que hacíamos y en intentar formar parte del equipo. Claro, oímos algunas cosas", añadió Suni, según Infobae.

Tanto Wilmore (62 años) como Sunita (59) son astronautas experimentados de la NASA. Este no fue su primer viaje al espacio, pero tal vez haya sido el último.