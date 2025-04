¿La inteligencia artificial está secando el planeta? La verdad sobre el consumo de agua por generar imágenes con ChatGPT

La inteligencia artificial sigue marcando la pauta de las tendencias en las redes sociales y en Internet en general. OpenAI, empresa líder de este rubro, hizo una modificación en sus servidores, que provocó que los usuarios generaran miles de imágenes entre las que resaltaron las relacionadas al Studio Ghibli.

Después de que estas imágenes se hicieron virales, le preguntaron a la misma inteligencia artificial, cuánta agua habían consumido los servidores de OpenAI para el ChatGPT, y la respuesta fue verdaderamente alarmante.

“​La reciente incorporación de la generación de imágenes al estilo Studio Ghibli en ChatGPT ha generado preocupaciones sobre su impacto ambiental, especialmente en términos de consumo de agua”, dijo la misma IA, según El Siglo.

“Cada imagen creada mediante inteligencia artificial puede requerir entre 0,018 y 3,45 litros de agua para el enfriamiento de los servidores que procesan estos complejos algoritmos. En consecuencia, la viralización de estas imágenes ha llevado a un consumo estimado de 216 millones de litros de agua en menos de una semana, equivalente al consumo mensual de una pequeña ciudad”, añadió la misma IA de Sam Altman.

¿La nueva función es más dañina para el medioambiente?

No hay dudas de que el avance de la tecnología es contraproducente para el medioambiente, ya que los equipos digitales requieren de servidores, y estos aparatos consumen energía.

Entonces, hasta que no se consiga alguna fuente de energía, que no gaste los recursos no renovales de la Tierra (cómo los paneles solares o el sueño de la energía nuclear), esta problemática continuará existiendo.

Eso quiere decir que el hecho de que haya una actividad creciente, como las del caso de las imágenes del Studio Ghibli, no suma un problema mayor del que ya existe para el planeta.

Es poco probable que esta nueva función de generación de imágenes haya causado un cambio drástico por sí sola. La tendencia más preocupante es la demanda creciente de centros de datos, que ya consumen cantidades enormes de recursos del planeta.