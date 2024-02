Probamos el celular de Xiaomi que promete fotos ‘icónicas’: Así es el Serie Redmi Note 13

Oficialmente inició el 2024 y son varias las marcas tecnológicas que han pisado el mercado de dispositivos móviles con lanzamientos y actualizaciones en sus portafolios fortaleciendo su presencia en el mercado de dispositivos móviles. En la última semana, la gigantesca Xiaomi no se ha quedado atrás presentando en el mercado de la región a su nueva serie Redmi Note 13.

De acuerdo con la tecnológica, en la serie Redmi la compañía busca cerrar la brecha entre los teléfonos inteligentes de gama media y los de nivel insignia, ofreciendo durabilidad, precios razonables y fotografías de calidad. En Publimetro Colombia probamos el Serie Redmi Note 13 y acá le contamos nuestras impresiones.

Primeras impresiones del Redmi Note 13:

A primera vista, las cámaras sobresalen entre las tonalidades Morado Boreal, Blanco Cósmico y Negro Estelar (hablando del modelo pro). En esta línea, Xiaomi incorpora la tecnología Corning® Gorilla® Glass Victus® con la cual, según ellos se consigue una mayor resistencia a caídas accidentales y arañazos. Su pantalla también capta la atención del usuario porque debido a sus bordes ultradelgados da una impresión de pantalla infinita, perfecta para ver videos, jugar y demás. Sin embargo, si está expuesta puede rayase con facilidad.

En cuanto a su tamaño y peso, el Redmi Note 13 Pro facilita su portabilidad porque pesa aproximadamente 204,5 g y mide 16 cm por 7,2 de ancho. Además, gracias a su batería con promesa de carga rápida pasa de 0 a 100% en solo 19 minutos, un punto bastante positivo si de productividad se habla.

Cámaras y tomas icónicas del Redmi Note 13:

Para hablar de las cámaras del Redmi Note 13 debemos iniciar con sus especificaciones técnicas. En el caso del modelo más premium de la línea, el dispositivo cuenta con un sensor de 200MP como lente principal, seguido de una cámara ultra gran angular de 8MP y una cámara macro de 2MP.

Prueba Redmi Note 13 pro Xiaomi Fotos tomadas con el Redmi Note 13 pro de Xiaomi (Publimetro Colombia)

Debido a la incorporación de sensores, el usuario puede capturar diversos planos sin tener que cambiar de posición, solo hace falta enfocar y acercar con el zoom a los objetos de su toma. En cuanto a este ejercicio, los resultados son bastante favorables porque los colores se mantienen vibrantes y los objetos no pierden su forma, es posible lograr primeros planos detallados desde la distancia, así como la posibilidad de enfocar a individuos en multitudes de forma sencilla.

Prueba Xiaomi Redmi Note 13 Pro Fotos tomadas con el Xiaomi Redmi Note 13 Pro (Publimetro Colombia)

Ahora bien, si usted no es un fotógrafo experto no tiene de qué preocuparse porque, con la ayuda del sistema operativo del dispositivo, el procesamiento de las imágenes es muy sencillo. Algo, que garantiza tomas limpias con ediciones predeterminadas, entre otras funciones. Desde mi perspectiva, la promesa de imágenes de alta calidad en un dispositivo de gama media sí es una realidad. Al mirar con detalle las fotos hechas con el celular, se obtienen resultados positivos en contraluz, planos detalle y mucho más.

Prueba Xiaomi Redmi Note 13 Pro Fotos tomada con el Xiaomi Redmi Note 13 Pro (Publimetro Colombia)

Finalmente, las ‘selfies’ una parte fundamental cuando de crear contenido se habla. En este punto, el dispositivo cuenta con el modo ‘retrato’ que hace un efecto bokeh o borroso al fondo y la foto normal. Con condiciones de luz óptima del efecto bokeh no me disgusta, sin embargo aún el cambio entre el objeto enfocado y la parte de atrás tiende a ser un poco brusca. Como plus, abono que a pesar de contar con efectos y filtros de belleza, las ‘selfies’ conservan un aire natural bastante atractivo.

Review Xiaomi Redmi Note 13 Pro Foto selfie tomada con Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Por supuesto, no puedo dejar de lado las tomas nocturnas. Los contrasten son buenos pero al igual que varios dispositivos del mercado, en bajas condiciones de luz el procesamiento de la imagen es más lento y si el usuario se mueve la toma puede quedar borrosa.

Review Xiaomi 13 pro Fotos tomadas con el Xiaomi 13 pro (Publimetro Colombia)

Precios y disponibilidad:

En el caso del Redmi Note 13 Pro+ 5G con dos variantes de almacenamiento, los usuarios lo podrán encontrar a partir de 2.299.900 COP. El Redmi Note 13 Pro se ofrece en Purpura Lavanda, Verde Bosque y Negro Estelar, a partir de 1.299.900 COP y finalmente, el modelo más sencillo de la línea 13 está disponible en Negro Medianoche, Azul Hielo, Atardecer18 y Verde Menta, con tres variantes de almacenamiento, a partir de 849.900 COP.