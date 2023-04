Están desmedidos: Alertan suplantación de entidades bancarias para robar a los colombianos

No es un secreto que la economía en el país atraviesa por una aire de incertidumbre y esto a su vez ha generado que más de uno a toda costa quiera sacar ventaja de la situación. De hecho, a través de redes sociales decenas de colombianos han prendido las alertas sobre modalidades de estafa en las que con un simple clic se quedan sin dinero en sus cuentas.

En las últimas horas, Mónica Rodríguez aprovechó sus redes sociales para dar a conocer una modalidad bastante popular pero exitosa en la que ciberdelincuentes suplantan empresas bancarias y hasta crean portales espejo de los originales para que las víctimas no sospechen del fraude y terminen dando sus datos a terceros. Esta modalidad se conoce como Phishing.

¿Qué es el Phishing ?

Según explica la compañía de seguridad en internet ESET, consiste en hacerse pasar por un banco o entidad por correo electrónico, WhatsApp, mensaje de texto, o publicación para tentar a la víctima a completar un formulario falso en el mensaje o adjunto a él o visitar una página web solicitando datos privados para acceder a los dispositivos o información sensible y así robar su dinero.

Teniendo en cuenta esta información, la principal recomendación es hacer caso omiso a los mensajes de personas de personas desconocidas y a la hora de navegar en internet preste atención a detalles como la ortografía, colores y demás que le generen sospecha.

Cabe destacar que según la presentadora, existen diversas formas de “jugar” con la angustia de las personas. Pues, así como se crean páginas web en las que se simula ser la entidad, también se envían correos electrónicos con alertas para los usuarios que terminan asustando. “La gente se angustia y termina haciendo click en botones, abriendo enlaces o llamando a donde...”, contó Rodríguez.

¿Cómo evitar caer en estafas?

Como se mencionó anteriormente, esta modalidad bastante popular cada vez genera más y más ganancias en los delincuentes. Por eso, desde entidades como Bancolombia ya han hecho varios comentarios al respecto y piden a los usuarios no dar clic en enlaces que no sean reconocidos como legítimos, además de recomendar que los usuarios no den información sensible para terminar siendo estafados. “Por tu seguridad, evita proporcionar datos personales a través del perfil de las redes sociales, diligenciar formularios en sitios web o físicos para actualizar datos y no proporciones datos por medio de llamadas”.