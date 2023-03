¿La inteligencia artificial me va a dejar sin trabajo?

Si hace unos años se mencionaba el concepto de inteligencia artificial, seguramente muy pocas personas entenderían de qué se estaba hablando, pero de unos meses para acá se volvió algo del diario vivir. Y aunque queda mucho por descubrir en las herramientas que la utilizan para su funcionamiento, cada vez hay más personas familiarizadas con lo que se puede hacer gracias a este avance tecnológico.

Bueno, avance para algunos, pues una de las mayores preocupaciones que se han generado por la IA es la posibilidad que termine reemplazando a los profesionales que tienen experiencia en algún área en especial. En este caso, en particular, a los periodistas, que es lo que me compete, ¿será que después de escribir este artículo me doy cuenta de que la IA me va a reemplazar? Con la intención de responderme esta pregunta, visité la plataforma de WAWO, que utiliza la Inteligencia Artificial para generar contenido creativo.

Allí, se encuentran las opciones de escribir un artículo, crear preguntas para entrevistas, parafrasear contenido, escribir un cuento, resumir un contenido, escribir un poema, escribir tweets, escribir anuncios publicitarios, entre otras posibilidades, que hacen que me preocupe un poco por mi futuro profesional.

Fui a ‘Escribir artículo’, la primera opción que me llamó la atención, por lo complejo que puede ser redactar un texto de este tipo. Lo primero era diligenciar el campo de ‘Genera ideas para este tema’, allí escribí “Festival Estéreo Picnic en Bogotá”, luego la plataforma me pidió darle una breve descripción de como quiero que se escriba el artículo, en este apartado no quise darle muchas ideas, a ver hasta dónde llegaba su inteligencia, le mencioné cuantos días tendrá el evento, algunos de los artistas y le sugerí que este es uno de los eventos más grandes de América Latina.

¿El resultado? Aunque hay partes que tienen sentido, hay otras que definitivamente están muy desfasadas, en el primer párrafo que es de introducción las palabras no tienen cohesión por partes, pero se pueden hacer un par de ajustes y pasa, el gran problema está en el segundo párrafo, allí dice textualmente que el FEP está “programado para comenzar el 11 de abril y tendrá lugar en la ciudad costera de Acapulco”, un dato errado en su totalidad, aunque se haya escrito en la idea principal que el evento se desarrollará en Bogotá.

El resto del texto de cinco párrafos, que aproximadamente tiene 300 palabras, es redundante y en cuanto a los artistas se nota que hace una búsqueda en internet para agregar datos, pues menciona canciones y su nacionalidad. Al menos en esta prueba, para ver si la inteligencia artificial me puede llegar a reemplazar en mi labor de periodista, puedo respirar tranquilo. No imagino todo un periódico escrito por la inteligencia artificial, que tenga lógica, esté bien estructurado, y sobre todo, que sea interesante, con esa forma única que tenemos los humanos de narrar una historia y hacerla entretenida.