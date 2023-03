Los 5 mitos más populares sobre la Inteligencia Artificial, ¿qué tan ciertos son?

La Inteligencia Artificial (IA) ha venido tomando fuerza en los últimos años como una herramienta importantísima en el avance de las industrias en diferentes niveles. Esta ha ayudado al crecimiento de muchas empresas y ahora la ciudadanía tiene muchas más herramientas para conocer de cerca cómo es trabajar con esta nueva tecnología.

En la vida cotidiana cada vez se hacen más populares diferentes modos de inteligencia artificial, como por ejemplo el tan sonado Chat GPT, que está entrenado para responder a cuestionamientos y realizar tareas relacionadas con el lenguaje, desde la traducción hasta la generación de un texto.

La capacidad de Chat GPT es tanta que en las redes sociales y el espacio digital vuelven a difundirse varios mitos y creencias que hay alrededor de la IA. ¿Alguna vez podrá dominarnos o nos superará? Son los cuestionamientos que incluso se han vuelto populares con la producción de cine futurista que tiene que ver con la IA.

Juan David Gutiérrez es profesor de la Universidad del Rosario y experto en gobernanza de la inteligencia artificial y fue consultado por Publimetro Colombia para aclarar 5 mitos que se han vuelto muy populares sobre la IA.

1. La inteligencia artificial (IA) es capaz de desarrollar perfectamente el comportamiento y pensamiento humano

Falso, la inteligencia artificial no es capaz de pensar, razonar ni realizar este tipo de funciones cognitivas en el sentido humano.

2. La IA acabará con muchos puestos de trabajo

En el corto plazo las teconologías suelen desplazar trabajos, pero en el mediano y el largo plazo crean nuevos trabajos. Si se ve desde estos últimos, lo que va a haber es nuevos tipos de trabajo, por lo que los seres humanos no nos quedaríamos sin qué hacer.

3. La IA podría llegar a dominar el mundo si no se le pone límites

Hay muchas personas que se toman muy enserio este tema. Recientemente hubo una encuesta entre personas que trabajan en Machine Learning (aprendizaje automatizado de máquinas) y consideraban que el riesgo es de un 10% de que eso suceda, es bastante alto, porque no es marginal. En lo que a mí respecta no creo que vaya a ocurrir.

4. La IA podría reemplazar a un docente en lo absoluto

La inteligencia artificial no es capaz de reemplazar en absoluto a un docente. Entre otras cosas, no tienen capacidad de razonar ni pensar y obviamente no es capaz de tener una visión de mundo, por lo que no puede ser un agente moral, no puede distinguir entre el bien y el mal, lo cierto y lo falso, la ficción y la realidad, por lo que en este momento no podría.

Pero es cierto que hay tareas que se pueden automatizar y que podrían reemplazar en algún proceso como complemento, como hoy ocurre con otras herramientas.

5. La IA puede llegar a ser machista, racista y misógina si se le entrena con sesgos

Sí, los sistemas algorítmicos pueden reproducir un discurso de odio, machista, racista y lo hacen por muchas razones. Pero la razón principal es por los datos con los cuales son entrenados. En el 2016, Microsoft desarrolló un chatbot que se llamó Tay, que fue entrenado a partir de información que estaba en Twitter. Tuvo que apagarlo en 24 horas porque empezó a responder cosas completamente inaceptables.

Pero uno no debe antropomorfizar los sistemas artificiales porque no tienen sentimientos, no tienen conciencia, no son seres sintientes. Hay que tener mucho cuidado con pensar que uno está interactuando con una persona o mente sintiente.