Cuando se habla de Inteligencia Artificial, se hace referencia a sistemas o máquinas que replican los comportamientos humanos, tanto así que en muchos casos, hasta son perfeccionados por los mismos. Desde hace algunos años, esta tecnología se ha implementado en herramientas como chats automáticos y asistentes inteligentes. Ahora, tras el auge de la conocida ChatGPT, estamos enfrentándonos a nuevas formas en la que la tecnología evoluciona, cambiando totalmente lo que conocíamos como internet.

Si bien es cierto que, hace algunas décadas era casi que imposible una comunicación directa con otra persona a miles de kilómetros. Ahora, la tecnología desafía imaginarios entre las interacciones de un humano con dispositivos. Precisamente, a esto se le suma el que expertos busquen desarrollar herramientas que ayuden a las personas facilitando tareas o incluso, dejando atrás procesos. Este es el caso de un nuevo sistema que tiene como base a la Inteligencia Artificial y como objetivo, busca convertirse en el asesor experto de quienes no conocen sus derechos.

Wardiam es el nombre que recibe este sistema que está disponible tanto en versión web como en aplicación para Android o iOS. Básicamente, la herramienta ofrece acompañamiento virtual diseñado para ayudar a las personas a entender sus derechos legales y a orientarlas en el proceso a seguir, además de ser un banco de recursos para fines de investigación por parte de abogados y bufetes.

¿Cómo funciona Wardiam?

Para usar la herramienta, lo único que debe hacer el usuario es preguntarle a Wardiam qué hacer ante un problema. Para eso, puede compartirle una situación que le ocurrió, y la herramienta le informará sobre sus opciones disponibles según el caso y las acciones que puede tomar. Según datos de la compañía que desarrolló el sistema, la aplicación cuenta con más de 900 millones de legislaciones, leyes, constitución, entre otros afines, con los cuales brindará una respuesta concreta, fidedigna y sencilla según sea el caso.

Pusimos a prueba a Wardiam y esto nos dijo:

En Publimetro Colombia utilizamos a Wardiam en dos casos específicos: Uno, sobre maltrato intrafamiliar; y otro, basado en estafas con conciertos.

La conversación inicia con un mensaje genérico del sistema en el que le pregunta al usuario cómo puede ayudarlo: “Hola, soy wardIAm. Te ayudo a conocer y educarte sobre tus derechos. ¿Cómo puedo ayudarte? Escribe sobre tu caso, envía una nota de voz o escoge una de las siguientes opciones si aplica: No recibí mi equipaje, sobrevendieron mi vuelo y no puedo abordar, No he recibido mis medicamentos”.

Luego, le contamos a modo hipotético que éramos víctima de maltrato intrafamiliar. Automáticamente el sistema nos respondió: “Siento lo que estás pasando. Estoy aquí para ayudarte. En este caso lo primero es conocer tus derechos. En Colombia, el maltrato físico, psicológico, sexual o económico es un delito. Si estás en una situación de violencia, puedes acudir a la policía para presentar una denuncia.Además, hay una línea de ayuda para víctimas de violencia de género. El número es 018000912003.¿Deseas que te ayude a presentar una denuncia?”. Luego nos pidió los respectivos datos para poder continuar con la denuncia.

Pero, si usted por ejemplo no quiere dar sus datos, da otro tipo de opciones: “Comprendo. No te preocupes, hay otras formas de ayudarte. Puedes acudir a una entidad de ayuda para víctimas de violencia de género. Estas entidades te ayudarán a presentar una denuncia y te brindarán asesoría legal”.

En el segundo caso que planteamos, tuvimos en cuenta uno de los temas de interés más fuertes hoy: los conciertos. Le preguntamos qué podíamos hacer si compramos unas boletas y se canceló el concierto. Esto fue lo que nos dijo: “En este caso, lo primero es conocer tus derechos. Si el concierto fue cancelado, tienes derecho a un reembolso del dinero pagado. El primer paso en este tipo de situaciones, es contactar a la empresa que organizó el concierto. Si ya lo hiciste y no te brindaron una solución, puedes presentar una reclamación formal.Deseas que te ayude a prepararla?”

Cuando confirmamos que sí necesitábamos ayuda, el mismo sistema nos respondió: “Gracias por la información. Procederé a preparar un documento formal para enviar por correo electrónico a la empresa, exigiendo tu reembolso. De no responder en 15 días la empresa, elevamos la reclamación a la superintendencia. No te preocupes. Yo estaré haciendo seguimiento al caso en todo momento. Por ahora, voy a necesitar que vayas a la aplicación de Wardiam y accedas con tu correo electrónico y apruebes el documento que he preparado para ti. Con tu firma, podremos enviarlo”.