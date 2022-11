Review: The FreeStyle de Samsung, un proyector portátil que promete diversión y calidad en su imagen

The FreeStyle Samsung Fotos: @Krozo5

La tecnología se ha convertido en parte esencial en el desarrollo de actividades diarias. Por supuesto, durante años los televisores han sido el centro de entretenimiento de los hogares, pero ahora, las experiencias e ir más allá son todo un atractivo en las nuevas generaciones y Samsung también evoluciona para presentar en el mercado su proyector portátil denominado FreeStyle.

A primera vista, el proyector es fiel a su premisa de ser portátil, su tamaño es ideal para llevar en una maleta o incluso una cartera. En cuanto a su peso, el dispositivo por sí solo es fácil de cargar, sin embargo, si se quiere portabilidad total y que no dependa de una toma corriente, cuenta con la opción de una batería portátil. Pero, ahí el tema cambia porque aumenta su peso, ya que tendría que llevar casi que dos dispositivo; aunque, con la ventaja de que podrá proyectar en paredes externas sin la necesidad de energía directa con extensiones.

Una vez el usuario prende el dispositivo queda en evidencia la calidad y nitidez de la imagen. Entre las configuraciones se puede aumentar o disminuir el tamaño de la proyección y también modificar las proporciones en caso de tener una posición lateral para mejorar la experiencia. Aunque, si usted no es muy amante de ”cacharrear”, también puede elegir las opciones automáticas que le garantizarán una buena experiencia visual.

Cabe destacar que, The Freestyle puede proyectar una imagen entre 30 pulgadas a 100 pulgadas dependiendo de la distancia en la que ubique el producto.

Al igual que los dispositivos Smart, si hablamos del menú de opciones con el que cuenta encontramos en la oferta YouTube, Netflix, una tienda de aplicaciones y mucho más. Otra de las opciones que hacen llamativo a este proyector es que puede conectarse a su celular para proyectar o presentar lo que allí tiene. Y por supuesto, si usted es amante de la televisión también podrá ver los canales allí, al igual que el celular, podrá replicar, controlar y mirar televisión a través del dispositivo.

Básicamente, con este proyector usted no solo podrá crear espacios románticos para maratonear sus series favoritas, sino que tendrá un elemento tecnológico para también ambientar espacios. Personalmente, quise jugar un poco con la proyección de formas y colores para una experiencia más artística.

Por supuesto, los colores y la calidad de la imagen me sorprendieron. Tanto así, que incluso, me arriesgué a proyectar imágenes en paredes que no fueran blancas. El resultado fue bastante aceptable, aunque sin lugar a dudas la proyección es perfecta en un fondo blanco.

Ahora, cuando hablamos de sonido, en espacios cerrados puede ser bastante óptimo. Sin embargo, si empleamos el dispositivo en exteriores puede dar la sensación de quedarse corto.

Precios y disponibilidad:

Según la tienda oficial de Samsung en Colombia, el FreeStyle se encuentra disponible a la venta en un valor de 2.699.980, aproximadamente. Aunque su valor sin descuentos puede llegar a los 3.499.899.