¡A penas para Navidad! Finalmente Apple podrá vender su iPhone 14 en Colombia

Como es costumbre, la marca tecnológica estadounidense suele causar revuelo tras cada lanzamiento. Y es que, en septiembre se conocieron a los nuevos integrantes de la compañía de la manzana. Sin embargo, tras una ardua demanda por patentes, los iPhone con tecnología 5G retrasaron su llegada a Colombia.

El lío legal que llevó al retraso de la venta de los dispositivos en el país, parte de una demanda de la compañía Ericson que argumentó que Apple no habría cumplido con las regalías de una patente de Ericsson respecto a la tecnología 5G. Estas demandas se establecieron en varios países, incluidos Colombia.

Ahora bien, según un documento publicado por El Tiempo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Civil revocó la decisión anteriormente tomada por el juzgado 43 del circuito de Bogotá y se permite la venta de los dispositivos con tecnología 5G de Apple en el país. Entre la lista están: modelos del iPhone 11, 12 y 13, toda la línea del iPhone 14 y algunas referencias de las tabletas denominadas iPads.

Cabe destacar que, la línea de los iPhone 14 cuenta con diversos modelos. En el lanzamiento, se especificó que saldrían a la venta en US$ 799 y US$ 899 para el modelo 14 Plus. Mientras que, el modelo 14 Pro de gama alta comienza en US$ 999 y el 14 Pro Max en US$ 1.099.