Científicos descubren cómo podrían desarrollar cultivos en Marte

Muchas agencias espaciales han soñado con colonizar otros planetas desde hace varios años, pero con los avances tecnológicos esto cada vez se acerca más a convertirse en una realidad, ya que actualmente hay muchos científicos desarrollando todo tipo de investigaciones para hacer que la vida en el espacio sea algo factible. Un ejemplo de esto es un reciente descubrimiento que podría llevar a los científicos a encontrar la manera de desarrollar cultivos en Marte.

El apodado “Planeta rojo” en uno de los cuerpos celestes que más ha sido investigado debido a que está más próximo a la Tierra. Los estudios a lo largo de los años han determinado que la superficie marciana es sumamente árida y que las posibilidades de que crezca algo en esta tierra son muy pocas.

Sin embargo, gracias a la la investigación dirigida por una estudiante de segundo año de secundaria se pudo descubrir que las plantas de alfalfa y las bacterias fotosintéticas podrían ayudar a que el suelo y el agua de Marte sean lo suficientemente adecuadas para apoyar la agricultura.

Los investigadores descubrieron que la alfalfa, que comúnmente se cosecha como heno para el ganado, creció bien en este suelo pobre en nutrientes. Además, cuando los científicos muelen estas plantas, el polvo resultante podría servir como fertilizante para ayudar a los nabos, rábanos y lechugas a crecer en el suelo estéril similar al de Marte.

Pooja Kasiviswanathan, estudiante de secundaria y líder de la investigación Foto: Ames Community School District

Sin embargo, aunque los cultivos crecieron en el suelo enriquecido, el resultado aún no coincidió con los productos terrestres, ya que los nabos, rábanos y lechugas que los científicos cultivaron no eran muy nutritivos. “Estos alimentos ciertamente proporcionan vitaminas y minerales esenciales a los humanos, aunque es posible que no proporcionen mucha densidad calórica”, dijo Elizabeth Swanner, biogeoquímica de la Universidad Estatal de Iowa en una entrevista con el portal Space.

“Creo que este estudio demuestra que la biofertilización es posible con la alfalfa, y el crecimiento de otros alimentos a base de plantas debe investigarse en el futuro”, concluyó la experta.