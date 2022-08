Rusia lanza satélite al espacio y los expertos especulan cuál será su controversial uso

🇷🇺🇮🇷 | A Rússia realizou hoje (9) o lançamento do satélite iraniano Khayyam, na base do Cazaquistão.



O foguete russo Soyuz foi responsável por colocar o satélite em órbita. Essa atividade marcou o início da cooperação estratégica no setor espacial entre os dois países. pic.twitter.com/B4EESsAn13