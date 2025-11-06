Cuatro señales que pueden indicar que su gato no está recibiendo suficiente taurina

A diferencia de otros animales, ellos no son capaces de producirlo por sí mismos, por lo que dependen completamente de lo que comen para obtenerlo. Este aminoácido es clave para su corazón, vista y energía diaria, por eso, es vital asegurarte de que su dieta incluya la cantidad adecuada para garantizar el bienestar de tu felino.

Puede leer: Mascotas en propiedad horizontal: lo que deben saber los residentes y administradores en Colombia

Según el Dr. Carlos Cifuentes, médico veterinario de Pet Food Institute, “Una deficiencia de taurina puede provocar graves problemas de salud, como debilidad del corazón, pérdida de visión, dificultades en el crecimiento y menor energía”.

Ante este panorama, el profesional explica que para entender por qué este componente es tan importante, vale la pena conocer las principales funciones vitales que cumple en el organismo de los gatos:

Protege la retina y la visión: esta capa de tejido en la parte posterior del ojo capta la luz y permite ver, por lo que una deficiencia llegaría a provocar degeneración retiniana central felina, condición irreversible que puede causar ceguera parcial o total. La taurina mantiene las células de la retina en buen estado, asegurando que tu gato tenga una visión clara y funcional.

esta capa de tejido en la parte posterior del ojo capta la luz y permite ver, por lo que una deficiencia llegaría a provocar degeneración retiniana central felina, condición irreversible que puede causar ceguera parcial o total. La taurina mantiene las células de la retina en buen estado, asegurando que tu gato tenga una visión clara y funcional. Mantiene el corazón saludable: este aminoácido es indispensable para el correcto funcionamiento cardíaco. Su falta causaría cardiomiopatía dilatada, una enfermedad en la que las paredes del corazón se debilitan y dificultan el bombeo eficiente de la sangre, lo que puede derivar en insuficiencia cardíaca. Además, ayuda a mantener la presión arterial estable y reduce el riesgo de arritmias.

este aminoácido es indispensable para el correcto funcionamiento cardíaco. Su falta causaría cardiomiopatía dilatada, una enfermedad en la que las paredes del corazón se debilitan y dificultan el bombeo eficiente de la sangre, lo que puede derivar en insuficiencia cardíaca. Además, ayuda a mantener la presión arterial estable y reduce el riesgo de arritmias. Apoya el sistema nervioso y la digestión: este nutriente contribuye al desarrollo y mantenimiento del sistema nervioso central y a la formación de sales biliares, necesarias para la digestión y absorción de grasas. Su deficiencia provocaría problemas digestivos, mala absorción de nutrientes y desequilibrios energéticos.

Las principales fuentes de taurina son los alimentos de origen animal, como carne y pescado, y los alimentos comerciales para gatos, tanto secos como húmedos, están formulados para contener los niveles necesarios de este aminoácido. Si se prepara comida casera, es fundamental contar con la orientación de un veterinario o nutricionista veterinario, quien está facultado para suplementar la dieta correctamente y evitar deficiencias, ya que las dietas caseras desequilibradas son una causa común de carencia de taurina.

Dado lo vital que es este componente para la salud de tu peludito, es fundamental ofrecerle una dieta completa y balanceada, y asimismo, estar atentos a las posibles señales de su carencia, por ello, el Dr. Cifuentes explica que algunos los 4 signos principales que podrían indicar que un gato no está recibiendo suficiente taurina:

Problemas de visión: dificultad para ver en la oscuridad, pupilas dilatadas o comportamiento torpe. Alteraciones cardíacas: letargo, falta de aire o intolerancia al ejercicio. Pérdida de energía o apetito: ausencia de vitalidad y menor interés por la comida o el juego. Retraso en el crecimiento: desarrollo físico más lento de lo esperado en gatitos jóvenes.

Ante cualquiera de estos síntomas, es crucial acudir al veterinario de confianza para un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado, que a menudo incluye suplementación con taurina, que mejorarían significativamente el pronóstico.

Lea también: 3 nutrientes que afectan la conducta y el bienestar emocional de su mascota

Recuerda que las mascotas necesitan más de 40 nutrientes esenciales para su salud, algo extremadamente difícil de conseguir con sobras o comida casera. Por eso, alimentar a tu peludito con alimento comercial estadounidense le garantiza la mejor y más segura nutrición, justo lo que necesita para vivir una vida sana y feliz.