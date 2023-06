¿Sabe cuál es la temperatura normal de un perro?: Así puede detectar si su ‘peludito’ tiene fiebre

Acorde a distintos estudios realizados por expertos veterinarios , parte de los tenedores de mascotas en el mundo desconoce que la medición de temperatura de estos animales respecto a la fiebre, no tiene que estar basada en sobrepasar los 37.5 °C, que médicamente establece este síntoma en los humanos; ya que, a diferencia de nosotros los perros en edad adulta presentan una temperatura que oscila entre los 38.5 °C y los 38.9 °C.

Ante esto, debe tener en cuenta que a partir de los 39 °C se puede considerar que un can padece fiebre, pero debe mantenerse alerta de que esta medición no sobrepase los 41 °C, ya que, el no regular esta alta temperatura puede llevar a su canino a la muerte.

¿Por qué tiene fiebre mi perro?

Este síntoma es una respuesta del organismo de estos animales, que promueve una reacción inmunitaria más efectiva, en procura de combatir todo tipo de enfermedades, dentro de las que se encuentran aquellas causadas por: infecciones por bacterias o virus, ingesta de alimentos o sustancias tóxicas, golpes de calor, entre otras. A esto se le suma, que la fiebre también puede considerarse como una reacción normal en el momento que el perro recibe alguna de sus vacunas.

¿Dónde tengo que ponerle el termómetro a mi perro?

El termómetro es la manera más fiable para detectar el aumento de la temperatura en los canes y este debe ser introducido de manera rectal. Pero si usted no cuenta con este elemento en su hogar, puede recurrir a una medición casera, palpando las áreas en donde más se concentran los vasos sanguíneos de estos animales, como las orejas, el vientre y la zona inguinal.

¿Mi perro tiene la nariz caliente, qué debo hacer?

Normalmente, se asocia a la sensación caliente y seca de la nariz con la fiebre, pero este puede ser un indicio engañoso, ya que el estado de esta zona puede depender de otros factores externos. Puede tener en cuenta otras señales comportamentales de su perro para definir si está padeciendo este síntoma como: perdida del apetito, somnolencia, temblores, y apatía a los mimos y cariños.

