Teo, Bacca y Muriel, ¿lo puedo soñar?

Me dirán que estoy loco.. que no sé nada de fútbol.. que este deporte no es sólo ataque.. en fin. A mí me gusta el gol como la máxima expresión de alegría en todos los estadios del mundo. Inclusive, en ruedas de prensa los mismos técnicos, quizás para eludir preguntas con doble sentido, responden que ganaron y que eso es lo más importante. Y para ganar, ¿ qué se necesita? los goles!!. Ahora, ¿cómo buscarlos? Pues bien, es menenster del entrenador saber cómo dibujar un esquema táctico, que lo lleve al triunfo, con un verdadero equilibrio en defensa y ataque. Y en este caso especial, que los delanteros sepan cómo moverse dentro de la cancha, para captar en el menor tiempo posible, las indicaciones del DT.

Si bien Teófilo Gutiérrez, como buen crack, aún mantiene su olfato goleador, tanto que ya entró al grupo selecto de los 100 en la historia de Junior (superado sólo por Iván Valenciano y Carlos Bacca), es un “falso 10” en el terreno. Me explico. Él retrocede a la zona medular, se ubica entre los dos extremos, y de pivot hace tanto daño como de delantero en punta. Tiene dos virtudes que favorecen enormemente el trabajo del profesor Alfredo Arias en Junior. Nadie lo discute.

En 10 jornadas disputadas, Luis Fernando Muriel suma ya 5 dianas, y es el actual goleador del onceno rojiblanco. Su efectividad marca la diferencia, convirtiéndose en una pieza clave dentro del equipo. Como refuerzo, hasta el momento, ha colmado las expectativas, y eso tiene muy contenta a la afición tiburona. Rival para Guillermo Paiva? No creo. De hecho al paraguayo se le “mojó la pólvora”, y si bien es un buen acompañante para el tomasino, a la hora de la decisión final de que entre otro jugador, será él la primera opción. No tengo la menor duda.

Con el retorno de Carlos Bacca, y por lo visto de él en el partido ante Alianza FC, el tema en el frente de ataque de Junior está “sabrosito”. El porteño regresó por lo que perdió después de su lesión en el talón de Aquiles, su titularidad. Entró en el minuto 78, se robó los aplausos del respetable público en el estadio Romelio Martínez, y tuvo dos opciones de gol, una evitada por el arquero rival, y otra que salió por arriba del arco, lejos de la ansiedad que cualquier jugador puede tener tras retornar a las canchas después de casi ocho meses.

¿Y cómo los ubicaría? Me preguntarán todos.. Sencillo. La formación titular del “técnico” Emel Alfredo Alvear Arias será: Silveira en el pórtico, Guerrero, Jermein, Monzón y Suárez en zona defensiva. Celis junto a Rivas en la primera línea de volantes; más adelantados Chará y Teo, y en punta, Muriel y Bacca. ¡Tronco de nómina, mi llave!..

Bueno, al final el dilema es para el técnico. Lo único cierto es que vale la pena soñar. Y yo sueño con este trío de maravillas, ganándolo todo en Liga, y porque no, en la copa Conmebol Libertadores.

Vaina linda, papáaaaa!!