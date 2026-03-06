“Respetemos”, Marocco se emberracó en pleno programa porque Óscar Córdoba le dijo llorón

A Andrés Marocco no le gustó para nada que Óscar Córdoba le dijera que estaba llorando, ante lo que le pidió respeto y señaló que no seguía debatiendo del tema que estaban tocando en pleno programa de ESPN.

Esto, tras la clasificación de América de Cali ante Bucaramanga en la Copa Sudamericana, con lo que el Escarlata avanzó a la fase de grupos.

Fabián Sambueza puso en ventaja a la visita, pero, Yeison Guzmán (p) y Tilman Palacios, lograron la remontada.

Cuando debatían acerca de aspectos del reseñado partido, a Óscar Córdoba se le salió decirle al periodista santandereano que “Deje de llorar”.

Esto, descuadernó a Marocco, que subió el tono y apuntó: “Hasta aquí discuto. Ya cuando Óscar me dice que estoy llorando, ya no. Respetemos, respetemos. Yo no estoy llorando ni voy a enviar al CAI. Ya no hablo más de esto”.

