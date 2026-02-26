Un nuevo Salchipapa Fest empieza en Santa Marta

He sido de nuevo invitado como jurado de una nueva versión del “Salchipapa Fest”, un evento que año tras año hace lo que muchos queremos y es el de incentivar el sector gastronómico y por supuesto turístico de muchas ciudades de Colombia.

Santa Marta es considerada por muchos la capital de las salchipapas en nuestro país y el Salchipapa Fest es la mejor oportunidad para deleitarse probando este plato insignia de la comida rápida samaria en 22 de los mejores restaurantes de la ciudad, en esta ocasión por un valor módico de $23.000 pesos.

Samarios y turistas podrán disfrutar de esta actividad pensada para que los comensales visiten los restaurantes y conozcan cada una de las propuestas de los negocios participantes a partir del 26 de febrero y hasta el 4 de marzo del presente año. Durante esta semana, los asistentes podrán disfrutar en las instalaciones de cada restaurante las diferentes salchipapas que fueron creadas exclusivamente para este evento. Se busca apoyar a pequeños y medianos restaurantes en medio de la desaceleración económica, ofreciendo una plataforma para aumentar su visibilidad y atraer nuevos clientes.

Nuevamente propios y extraños tendremos la oportunidad de elegir la salchipapa favorita del festival. El año pasado la salchipapa ganadora del festival fue la LA PROPIA de Chuzitos Gourmet. La invitación por parte de los organizadores, es ir a visitar el mayor número de restaurantes participantes durante la semana del festival para entre todos poder elegir a la reina salchipapa de este 2026.

Los 22 negocios participantes de este año son:

La Fonda Santa Marta, Que Pocotón, Chuzitos Gourmet, Siete Olas, Cundi Express, The Cartel, Hamburgo Co, The Cactus, Pini Doggies, Bites, Yespar Master, Moller, Kooby Dog, Leal Mexican, Smoke House, La Octava, La Pecadora, Gachaneque , Zona T, Alo Francisco, Carbón y Barril y Naco’s Smoke House.

El Salchipapa Fest 2026 promete ser uno de los eventos más importante en el calendario gastronómico de la ciudad, brindando una oportunidad para que los restaurantes locales muestren su creatividad y calidad en cada bocado. Para conocer los restaurantes participantes y mayor información del Salchipapa Fest 2026, los interesados pueden seguir la red social de Instagram del evento @alacartafest.co o me piden información personalmente que con mucho gusto les estaré ayudando.

¡Ya lo saben, si piensan visitar a Santa Marta por estos días, ya tienen tour gastronómico!