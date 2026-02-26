Los interrogantes que dejan las acciones de Nvidia

Las acciones de Nvidia se han depreciado considerablemente en los últimos seis meses, dado que el precio de las acciones se ha estancado a pesar de las revisiones positivas de los beneficios del 50 %. Por lo tanto, el debate se ha centrado mucho menos en los excelentes resultados a corto plazo y más en la sostenibilidad del gasto en capital de IA, dadas las preocupaciones en torno a su cuantía, monetización y degradación del flujo de caja. La moderada reacción de Nvidia ante unas previsiones espectaculares, similar a la del trimestre anterior, es indicativa de este debate en curso.

Queda por ver si Jensen podrá hacer avanzar este debate en su evento GTC del próximo mes, pero, mientras tanto, a pesar de las preocupaciones del mercado en torno a una burbuja de IA y las valoraciones tecnológicas, Nvidia sigue perdiendo valor y ahora cotiza con un descuento significativo respecto a sus competidores de IA y con un múltiplo similar al de McDonalds.

Punto de inflexión de la IA agencial

Del mismo modo que 2025 fue el año del debut de los modelos de razonamiento con requisitos informáticos mucho más intensivos y, por lo tanto, con un mayor gasto de capital en IA, Nvidia considera que 2026 será el año de la inflexión de la IA agencial. Del mismo modo, consideran que esto impulsará un mayor gasto en infraestructura de IA, dado que la IA agencial es aún más intensiva en términos de computación. Para abordar las preocupaciones sobre la sostenibilidad de este gasto de capital, señalaron que la inteligencia equivale a tokens y que esos tokens son rentables para sus clientes e impulsan mayores ingresos. La reciente actualización de Anthropic es un buen ejemplo de ello, ya que sus ingresos se han multiplicado por diez en cada uno de los últimos tres años hasta alcanzar una tasa de ejecución de 14.000 millones de dólares y, más recientemente, el punto de inflexión de la IA agencial ha impulsado una cuadruplicación de sus suscripciones empresariales desde principios de 2026, y Claude Code, lanzado en mayo de 2025, es ahora un negocio con una tasa de ejecución de 2.500 millones de dólares que se ha duplicado desde principios de año.

Reafirmando su dominio competitivo

Dado el reciente debate entre TPU y GPU, Nvidia se ha apresurado a destacar su victoria aplastante en las últimas pruebas de rendimiento del sector, en las que, curiosamente, Google no ha presentado su última TPU. Nvidia destacó su presupuesto anual de I+D de 20.000 millones de dólares y su capacidad de innovación en materia de computación y redes, que quedará patente con el lanzamiento de su plataforma Vera Rubin a finales de este año. Su negocio de redes ascendió a 31.000 millones de dólares el año pasado, multiplicándose por diez desde 2021, cuando compró Mellanox. El próximo mes, en la GTC, se darán a conocer más innovaciones en materia de racks y pilas completas, tras la cuasi adquisición de Groq a finales del año pasado.

Aceleración del crecimiento

La previsión de 78.000 millones de dólares en ingresos superó con creces incluso las expectativas más optimistas de los compradores y supuso el cuarto trimestre consecutivo de aceleración del crecimiento, en contraste con las preocupaciones sobre una desaceleración. Al igual que muchas de las empresas tecnológicas de gran capitalización más maduras, están pasando a incluir la remuneración basada en acciones en sus estados financieros GAAP. La impresionante generación de flujo de caja libre de 35.000 millones de dólares solo en el último trimestre respalda su inversión de 10.000 millones de dólares en Anthropic, mientras que Nvidia ha declarado que está a punto de cerrar una inversión en OpenAI. Aunque esto alimenta las preocupaciones sobre la financiación circular, dado que la generación de flujo de caja libre anual de Nvidia se acercará a los 200.000 millones de dólares en los próximos dos años, es razonable realizar algunas inversiones selectivas en empresas líderes en IA, como vimos durante la era de Internet con empresas líderes como Google y Meta.

China sigue sin estar incluida

Aunque el Gobierno de EE. UU. ha concedido a Nvidia licencias para enviar H200 a clientes selectos en China y ha creado un mecanismo por el que Nvidia paga un arancel de importación del 25 % a EE. UU. antes de exportar a China, la empresa aún no ha enviado ningún H200 a China y no prevé ingresos por centros de datos en China en sus previsiones, dada la continua reticencia de Pekín a aceptar estos chips. Queda por ver si la visita de Trump a China el próximo mes puede ayudar a desbloquear esos mercados, pero sería una ventaja adicional.