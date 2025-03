Opinión: Te extraño, mi Junior

Usted, hincha rojiblanco, por ahora, no se preocupe. Por las toldas de Junior, todo se vé tranquilo. Después de la última victoria ante Llaneros, en el equipo barranquillero sólo reina felicidad y buen ambiente. Cero escándalos. Un fuerte compromiso de buscar el único objetivo en la mira: el título de liga en este primer semestre.

Y es que en medio de la distancia que genera el hecho de estar al pendiente de lo que pasa con nuestra selección Colombia en estas eliminatorias, de saber si la tricolor está verdaderamente repuesta de esos tres golpes en línea ante Uruguay, Ecuador y Brasil, antes de enfrentar en Barranquilla a Paraguay, podemos dejar pasar por alto la actualidad del equipo amado en “la arenosa”. Es normal que suceda en la casa de la selección, más por el momento que atraviesa el equipo de Néstor Lorenzo. Pero alimenta al tiempo saber también en qué está nuestro Junior del alma, previo a la jornada de clásicos, y más aún, si es ante el archirival de la región, el Unión Magdalena.

Por ejemplo, ya está en venta la boletería para el clásico costeño, y que volverá a hacerse con el nuevo operador de turno W ARENA, de manera virtual, nada de boleta física, pese a todos los líos que se le ha armado a esta plataforma a las afueras del Metropolitano, a menos de una hora de todos los partidos de Junior. El mensaje en la cuenta de X del equipo ¡QUE NUNCA FALTE LA ALEGRÍA!, y la foto de Yimmi Chará, Didier Moreno y Teófilo Gutiérrez, con risas a flor de piel, en los entrenamientos. A propósito de Teo, el momento anímico del “perfume europeo” es especial. En sus redes sociales así lo deja ver en cada publicación que sube. Desde serenatas de amor a su esposa hasta videos publicitarios de clientes ocasionales, dan buena fé de esto. “Made in Chinita” se merece eso y mucho más, ya en el cierre de su carrera. Y recientemente la celebración de los cumpleaños de históricos como Iván René Valenciano, Juan Ramón “la bruja” Verón, y José “Cheché” Hernández, hacen parte, por ahora, del acontecer rojiblanco.

En lo deportivo, por ahora, sólo inquieta pensar, quién será el reemplazo de Javier Báez, expulsado en el último partido ante Llaneros, en zona defensiva, cuando ya se había encontrado equilibrio junto al cachaco Daniel Rivera. Es claro que César Farías le volverá a apuntar, por necesidad, a José Cuenú, uno de los refuerzos más criticados en el equipo por sus innumerables fallas en su puesto. Pero es lo que hay, dirán muchos. No hay de otra. La no presencia ante Unión del arquero uruguayo Santiago Mele, por compromisos de su selección en las eliminatorias, no preocupa tanto. Es decir, nadie duda de su calidad en el arco rojiblanco. Pero hay un reemplazante a su altura, como Jefferson Martínez, que ha respondido con alta exigencia cada vez que ha tenido la oportunidad. De las pocas alternativas que tiene Junior con el nivel de cualquier titular indiscutido.

Sólo esperamos, en el mundo Junior, que este miércoles 26 de marzo, a las 6:30 pm, en el Estadio Metropolitano, se viva una verdadera fiesta deportiva en el segundo clásico costeño del semestre. Que reine la paz, y por supuesto, que Junior tú papá, al final, cante victoria.