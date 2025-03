Opinión: De Trompa Física y otras más

Las razones de César Farías, técnico de Junior, por no llamarlas excusas, para defender sus argumentos cuando hay un resultado adverso o inesperado, pasan desde las condiciones climatológicas hasta la distracción de sus jugadores por los pasados carnavales de Barranquilla. De todo le hemos escuchado al entrenador venezolano. Válidos o no, son sus argumentos. Respetados, claro está. Pero yo me pregunto algo, ¿Qué buscó Farías, en la última rueda de prensa, con decir de que “por primera vez hubo hasta puños, puños normales entre hombres”? Mi, no entender.. como dijo el indio Mocaná.

Lo de las peleas en un entrenamiento, como en un partido de fútbol, son normales. Yo sí que las he visto. Desde la época del “pibe” Valderrama, “el nene” Cassiani, Luchito Grau, pasando por Javier Flórez, Hayder Palacio, los hermanos Alvear, Martín Arzuaga, y llegar hasta Luis Narváez, James Sánchez, y Teófilo Gutiérrez. Eso es normal. Denota que son guerreros que buscan dar todo de sí en cualquier lugar, en cualquier instancia. Sin embargo, puede ser otro el pensamiento para quien mira esto como un trabajo profesional, más no como un juego, o un deporte.

Ese mismo dirá, que hoy por hoy en Junior, no se respira un buen ambiente laboral. De que sus líderes naturales son de papel, y que al técnico se le salió de las manos el grupo. Que las peleas en los entrenamientos son el fiel reflejo de un grupo disocial, que no tira para el mismo lado, cada uno luchando por sus propios intereses, sin importar que hay una afición que se desvive por su andar. Eso puede ser normal en otro ámbito, el del día a día de un profesional normal. El del profesional del fútbol no. En sencillo, el fútbol es un deporte de contacto, en conjunto, y que una decisión individual, puede afectar el funcionamiento emocional del resto. Lo de “puños normales entre hombres” es eso, normal.

A lo que voy es, y sin el ánimo de crear cizaña alrededor del entrenador, por qué lo dijo? Qué buscó con hacerlo? Farias, como muchos de nosotros, debe saber que estamos en una sociedad de doble moral. Que frases como esas, dan pie para fomentar un mal ambiente entre quienes no entienden que las peleas son normales en el fútbol. Debió sólo decir que habia sido una semana muy intensa de trabajos, y que ninguno de sus jugadores da nada por perdido en los entrenamientos. De que en la mente de ellos está sólo ganar al rival sin piedad, por muy pequeño que sea, en este caso, Llaneros, recién ascendido a la primera división. Porque esa es otra, y lo dijo el DT, a los grandes Junior le juega de tú a tú, parejo.. pero con los chicos pasa algo, y pasó ante Evigado que le ganó en el Metropolitano al Todopoderoso rojiblanco.

Para finalizar, sólo quiero darle un humilde consejo, profe. Usted no puede ser castigado por sus propias palabras. Debe ser más precavido a la hora de hablar. Los Char saben mucho de diplomacia, y ellos pueden ayudarle con ese tema. Oigalos y se dará cuenta que no le estoy mintiendo.

Recuerde, profe, aquél adagio popular: “El pescado muere por la boca”. Demuestre con buen fútbol, que este tiburón sí nada en aguas tranquilas.