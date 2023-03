Qué canal en el que se ha convertido ESPN, y no lo digo necesariamente como algo bueno. Cuando pudimos verlo en Colombia era una maravilla; mucho deporte gringo, eso sí, pero la otra opción era ver los canales nacionales, que más que todo tenían novelas, noticieros y magazines. Luego le metieron contenido para la región y lo llenaron de fútbol. En ESPN vi la Euro del 96 y fue una gran experiencia. Ligas internacionales, comentaristas argentinos, el menú quizá no era tan amplio como el de ahora, pero la calidad era óptima.

Ahora que compró a FOX y prácticamente se quedó sin competencia, se volvió cualquier cosa, que es el riesgo que tienen los monopolios. Para empezar, lo que daban por televisión lo pasaron a Star+, es decir, aplicaron la de Win y nos están haciendo pagar de más por algo que ya estábamos pagando. El fin de semana pasado transmitieron por cable solo dos juegos de Liga inglesa y dos de Bundesliga, cuando antes a esa parrilla de programación no le cabía un partido más. A mí me desespera ver deporte por internet porque pierde la gracia; no es lo mismo canalear, que es instantáneo, a saltar de un evento a otro, que se toma su tiempo. Además, ver un partido en el celular o en el computador es una desgracia, no solo por el tamaño de las pantallas, sino porque el servicio de internet en el país es regular tirando a malo. Y por ley de Murphy, la señal se cae cuando pasa algo emocionante.

Pero eso no es todo, que el nivel de los comentaristas y de los programas también ha bajado. Ahora nos metieron periodistas nacionales, como si uno quisiera eso. Juega el Liverpool de Luis Díaz o el Eintratch de Santos Borré, y toma tu comentarista colombiano. Para qué, pregunto, si uno sintoniza canales internacionales precisamente para alejarse de la tierra y aprender algo de fútbol. Encima, los mezclan con narradores argentinos y pelan el cobre, antes de los 15′ del primer tiempo ya queda en evidencia que no tienen el nivel. Eso pasa cuando se nace en un país que no es futbolero como el nuestro.

Y los programas de análisis, por Dios. De arranque, los nombres son sacados de situaciones de juego: Libre indirecto, Roja directa, Fuera de juego. De verdad, señores, a ver si le meten imaginación. Luego está que nos atragantan con un programa lleno de panelistas detrás de otro; cree uno que está viendo Balón dividido y resulta que no, que ya empezó otro y no nos dimos cuenta por qué todos son iguales. Si ESPN no tiene el dinero para hacer otro tipo de contenidos que además de entretener, formen, ¿entonces quién lo tiene? Es que cogieron el camino fácil: llenaron eso de opinadores y que digan lo que se les antoje. Y no me malentiendan, que vivir de opinar es una delicia, yo mismo me dedico a eso, pero es que ya todo el mundo tiene algo que decir; tanto, que emitir un concepto está muy devaluado. Los periodistas que no hacemos mayor cosa, salvo decir lo que pensamos, somos dispensables y por eso pronto seremos reemplazados por la inteligencia artificial.

Es que hasta Sportscenter cayó en decadencia y ahora está lleno de unos rankings, todos pedorros. No sé, se le cae una botella a un DT durante una rueda de prensa, y sacan el especial ‘Ranking de entrenadores que regaron líquidos mientras hablaban con la prensa después de un partido”. Insufrible todo. Además, hace unos meses empezaron a pasar la programación de ESPN Ecuador. Por qué, vuelvo a preguntar: no quiere uno ver ESPN Colombia, ¿por qué nos joden aún más mostrándonos lo que pasa con el deporte ecuatoriano? Muy país hermano y todo lo que quieran, pero no abusen de nosotros, por favor. Ojalá les salga competencia, a ver si se ponen las pilas, que se están volviendo cada vez más un canal aburrido, ramplón y monótono, cosa que no tiene sentido porque para eso ya existe Win.