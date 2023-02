La maca peruana, un alimento con propiedades que le sorprenderán

En el año 2021 en el tercer pico del COVID-19 sufrí mi segundo contagio con este peligroso virus, 5 meses después de haber tenido una primera experiencia con este. A pesar de no haber tenido síntomas graves, si experimenté algunos padecimientos que afectaron mi salud y de los 14 días de aislamiento, en 13 de estos estuve literal en una cama. Lo peor no fue el contagio sino lo que vino después, empezando con un cansancio y debilidad crónica, alteraciones del sueño, del estado de ánimo e incluso problemas para recuperar el olfato y el gusto. Intenté buscar ayuda médica y la respuesta que recibí es que era muy normal tener estos síntomas después del virus, pero no recibí tratamiento alguno.

Posterior a la carente respuesta médica, recordé alguna vez haber leído sobre la maca peruana y con la orientación de un médico con especialización en medicina alternativa comencé a consumir este milenario producto y pronto la mayoría de los síntomas referidos desaparecieron, especialmente, encontré una mejoría frente el agotamiento y debilidad que sentía, tuve mejorías en la concentración y sobre todo pude retomar la actividad física.

La maca es un tubérculo de la familia del brócoli, la coliflor y la col, que ha sido cultivada durante milenios en los andes y que en la actualidad existen suplementos o medicamentos que la utilizan en polvo, liquida y en capsulas. Se emplea para el tratamiento de algunas enfermedades como lo veremos más adelante e incluso se emplea en la cocina para elaborar recetas a partir de esta. Existen tres variedades, roja, negra y amarilla y cada una tiene propiedades en particular.

Por lo anterior, no sin antes recordar que antes de consumir cualquier producto es conveniente consultar a un profesional, estas son algunos de los beneficios que reporta el consumo de la maca:

Mejora el rendimiento físico.

Los incas podían recorrer en cuestión de pocos días su territorio a través de mensajeros que corrían hasta cierto punto donde otra persona recibía y llevaba su mensaje hasta llegar a destino. Lo sorprendente no solo es el método empleado, sino que estos hábiles atletas dentro de su dieta utilizaban la maca ya que esta les ofrecía energía y resistencia para recorrer largos trayectos.

Algunos atletas utilizan la maca como pre entreno, para lo cual han reportado mejora en el rendimiento, resistencia y energía, evitando con esta el consumo de otros productos que pueden tener consecuencias a largo plazo y alteraciones del sueño por sus altas dosis de cafeína.

Mejora el deseo sexual en hombres y mujeres.

Como lo vimos en el artículo sobre alimentación para llevar una mejor salud sexual, la maca tiene una excelente respuesta en el aumento de la libido, llegando incluso a contrarrestar la disminución del deseo sexual en algunos pacientes que consumen antidepresivos.

Ayuda a mejorar el estado de ánimo.

Por ser buena fuente de flavonoides ayudan a la producción de dopamina que es el neurotransmisor causante de la felicidad, además nivela el cortisol que es la hormona encargada de responder al estrés. Algunos estudios han puesto de presente que el consumo de la maca ayuda a mejorar el estado de animo en pacientes con depresión o ansiedad.

Mejora los síntomas de la menopausia.

El Instituto de la Menopausia en un artículo denominado “¿Cómo ayuda la maca en la menopausia?”, pone de presente que esta mejora la sequedad vaginal, aumenta el deseo sexual, ayuda en el tratamiento de la depresión y ansiedad post menopausia y ayuda a nivelar los niveles de estrógenos, principales causantes de los sofocos.

Ayuda a reducir la presión arterial.

En un estudio denominado “Maca reduces blood pressure and depression, in a pilot study in postmenopausal women”, se pone en evidencia los beneficios que puede traer el consumo de maca en el tratamiento de la presión arterial.

Buena fuente de antioxidantes.

La Maca tienen altos niveles de antioxidantes que ayudan a retrasar el envejecimiento de las células, combaten los radicales libres, además por contener glutatión ayuda a la prevención de enfermedades cardiacas y cáncer.

Mejoran la capacidad de concentración, la memoria y el aprendizaje

Estudios revelan que la presencia de glutatión en la maca mejora la capacidad de concentración, la memoria y el aprendizaje, incluso es utilizada para enfermedades como el Alzheimer. En un estudio realizado en roedores que se denominó “Efecto del extracto acuoso de maca sobre la función cognitiva en ratas recién destetadas”, en una de sus conclusiones encontró que “(…)La administración de extracto acuoso de maca mejora el aprendizaje y la memoria en animales de experimentación, así como las defensas antioxidantes en cerebro”.

Aumenta la fertilidad.

Desde tiempo prehispánicos la maca ha sido utilizada como un tratamiento para la fertilidad con muy buenos resultados. Entre sus beneficios se encuentra que mejora la producción y movilidad de los espermatozoides. La institución de fertilidad PROCREAR en el Perú, manifiesta que el efecto en la mejora de la fertilidad se debe a que la maca actúa en el eje hipotálamo-hipófisis, lo que genera un estimulo en la secreción de hormonas sexuales en el hombre y en la mujer.

Tratamiento en enfermedades como la diabetes

En un estudio denominado Disminucion del daño oxidativo y efecto hipoglicemiante de la maca (Lepidium meyenii Walp) en ratas con diabetes inducida por streptozotocina, se encontró “La administración de harina de maca amarilla a animales diabéticos mejoró el metabolismo de la glucosa, regulando la glicemia y elevando los niveles de insulina. También, incrementó las defensas antioxidantes y protegió del daño oxidativo que se presenta en la diabetes”.