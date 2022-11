“Cuando leí el guion de Merlina, sentí que estaba escrito sobre mí”: Tim Burton

Pocos directores tienen la habilidad de que sepamos que una película fue dirigida por ellos aún sin conocer los créditos. Uno de esos pocos directores es Tim Burton. El Joven Manos de Tijera, Beetlejuice, El Cadáver de la Novia, El Gran Pez, Charlie y la fábrica de Chocolate, Sweeney Todd, Sleepy Hollow, Batman…todas esas películas llevan su sello y son definitivas en la videoteca de cualquier amante del cine.

Este 23 de noviembre, Burton debuta en la pantalla chica. Después de años de dirigir cine, decidió dirigir la serie “Merlina” para Netflix.

En Publimetro logramos conversar con el director que pocas entrevistas ha dado a lo largo de su carrera y, de manera exclusiva, nos contó qué significa este proyecto para él

¿Qué le hizo decir “tengo que ser parte de Merlina”?

Cuando leí el guion me sentí muy conectado con Merlina; de hecho, sentí que el guion estaba escrito sobre mí. ¿Por qué? Porque yo tenía el mismo punto de vista que ella, la forma en que se siente acerca de la familia, la escuela, la tecnología, la terapia. Todo lo que leí, sentí que era yo. Así que me sentí muy conectado porque así era yo cuando era adolescente…así es como me sentía. Me trajo muchos recuerdos vívidos de la escuela y todo ese tipo de cosas…simplemente, me habló. Y nunca había hecho una serie de televisión…me habían ofrecido otras cosas de la familia Addams, pero nunca algo tan bueno.

Debo decir que Merlina siempre ha sido mi personaje favorito…y esto de verla como adolescente, y ver la transición de niña a adolescente, me resultó muy interesante.

¿Qué consejo le daría a Merlina?

Bueno, soy la última persona en dar consejos. Aunque he recibido mucha terapia y muchos consejos, no me siento calificado para darlos. De todos modos, sé que no necesita consejos porque tiene un punto de vista tan claro, tan en blanco y negro y tan individual. Creo, honestamente, que la clave es siempre mantener tu individualidad sin alardear, sin mostrarla, sino ser quién eres y…eso es probablemente lo mejor que puedes hacer.

Merlina es una marginal, usted se sentía un marginal, y a lo largo de los años, muchos de nosotros, los marginados, nos hemos sentido más normales gracias a usted. ¿Cómo lo hace sentir eso?

La realidad es que cuando creces y te sientes de esa manera, es un sentimiento de soledad muy fuerte, muy poderoso. Y sé que no soy el único que es así; hay millones de personas como yo.

El cine es la forma en la que pude sacarlo de mi sistema…logré hacerlo artísticamente, lo cual fue muy bueno para mí…de lo contrario, si no hubiera logrado sacarlo, probablemente me habría convertido en un asesino en serie o alguna cosa. Pero me convertí en director (risas)

Esta es su primera serie de televisión pero cuando la vi, para mí, se sintió como una película de ocho horas. Así que me pregunto ¿cómo lo pensó? ¿como una serie con episodios o una película larga?

Es curioso porque, si bien es una serie de episodios, cuando la estás haciendo es básicamente la misma dinámica que hacer una película. Ya sabes, tienes un equipo, tienes grandes actores, tienes escenarios. Pero hay un elemento más fragmentado…no existe una claridad porque lo estás haciendo más al azar. Así que es diferente en ese tipo de formas. Pero en el fondo, sigue siendo como hacer una película: la misma dinámica, pero más rápido.

Me gustaría hablar sobre la banda sonora trabajada con Danny Elfman, con quien ha trabajado desde siempre…

No teníamos un gran presupuesto para ese tipo de cosas, pero fuimos creativos. Por ejemplo, usamos a Edith Piaf, que es muy “Merlina”, muy dramática…hicimos una versión de Paint it Black en el violonchelo, usamos canciones de Metallica. Básicamente, decidimos no sobrecargarnos…teníamos una cantidad limitada de cosas que podíamos hacer y decidimos focalizarnos en sentir que en cada canción estaba en el espíritu de la propia Merlina.

¿Cómo describiría a Merlina?

Ella es…bueno su nombre en inglés lo dice todo “Wednesday” (miércoles)…todo lo que tienes que hacer es decir eso y lo entiendes. Así que no hay otra manera de describirla. Ella es…miércoles.

¿Qué fue lo más desafiante de grabar “Merlina”?

Bueno, lo más importante era encontrar a nuestra Merlina, porque si no teníamos a la Merlina correcta, el resto no importaba. Y encontramos a Jenna.

Christina (Ricci) había hecho un gran trabajo en las películas, pero Jenna logró ser fiel a Merlina y logró hacerlo a su manera.

Ese fue el mayor desafío y ese fue el mayor obstáculo que tuvimos que enfrentar, porque si no teníamos eso, entonces no importaba lo que tuviéramos…sin Jenna no lo habríamos logrado.