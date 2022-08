Experiencia Expovinos 2022

Después de una larga ausencia por el periodo de la emergencia social con ocasión de la pandemia COVID 19, Expovinos regresa este 2022 con un tema central que son los vinos orgánicos, veganos y biodinámicos, que no solo se constituye como novedad, sino como un tema al que le venimos haciendo seguimiento los amantes del vino y que de seguro ya los consumidores potenciales lo tienen en su radar.

El evento se realizó entre los días 11 y 14 de agosto de este año y desde este espacio, avalado por Publimetro Colombia, pude asistir a la invitación realizada por la feria para el día 12, en un evento privado donde se realizó una mas que meritoria cata maridaje de la mano de la Escuela de Cocina Carulla. En este espacio pudimos catar dos excepcionales vinos de la bodega Emiliana Organic Vineyards, empezando por un Chardonnay cosecha 2021, seguido de un Carmenere cosecha 2020.

En esta cata maridaje pudimos hablar con Maximiliano D´Amico, Sommelier de esta bodega quien nos dio algunas impresiones sobre el regreso de Expovinos, sin embargo, llama la atención su precepción sobre la actualidad de la viticultura en Colombia, pues manifiesta, que debido al fenómeno de calentamiento global, las bodegas están empezando a mirar las experiencias que se tienen en viñedos del trópico para replicarlas, por ejemplo en territorio colombiano donde coexisten cultivos de banano y café, donde el primero ayuda a proteger al cafeto, de tal suerte que se busque hacer lo mismo con la vid a través de otro cultivos que la acompañen. D´Amico también nos dice que debido a ese fenómeno de calentamiento, los países del trópico en caso de contar con terrenos con cierta altura van a tener una ventaja en cuanto al cultivo de la vid, siempre que se siga construyendo de las experiencias que se han adquirido durante los últimos años.

Después de esta experiencia de cocina y vino hicimos un recorrido por los stands de los diferentes comercializadores y productores de vinos que hicieron presencia en la feria, sin embargo, esta visita la hicimos de la mano del reconocido influencer Juan Giraldo (@lorecomiendoco en IG) quien se reconoce como experto en romper dietas, quien a pesar de ser embajador de algunas marcas de cerveza y whisky, nos contaba que era su primer acercamiento al vino; más adelante descubriríamos que resultó teniendo un paladar afinadísimo para catar, pero lo que más nos llama la atención es la puerta que abren los influencer que comparten experiencias desde sus perfiles, como quiera atraen hacia la cultura del vino a un público que tal vez sin sus reseñas no se interesaría. A dichos espacios deben apuntarle las bodegas y productores, pues vemos que cada vez los amantes de esta milenaria bebida son más diversos.

Después de este paréntesis, nuevamente nos encontramos con la bodega Emiliana con la guía Julián Izaguirre, Manager de la marca para toda Latinoamérica, quien habla del potencial de los vinos orgánicos y especialmente de los consumidores que cada vez están mas interesados en vinos que tengan un impacto positivo en el medio ambiente y en las personas. Igualmente nos cuenta que ve de manera positiva el crecimiento del consumo del vino en Colombia, especialmente el incremento exponencial que ve en cuanto a vinos veganos y orgánicos. De otra parte, le solicitamos una recomendación de vinos para los lectores de Publimetro, especialmente para los que están empezando con el consumo de esta bebida, de tal suerte que nos sugiere la cepa Carmenere chileno, que tiene un perfil afrutado, que son amables con el paladar y fáciles de tomar; también nos recomienda los vinos rosados que son muy frescos y versátiles, por lo que no resultarán de un impacto muy grande como lo podrían tener vinos más tánicos.

Después de conversar con invitados internacionales, no podíamos pasar por alto la opinión de nuestros expertos nacionales y que mejor que la representación femenina a manos de Daniela Rivera, sommelier de Global Wine, quien ve en esta edición de Expovinos unos clientes más informados y arriesgados a probar vinos de elaboraciones y regiones diferentes. En cuanto los vinos nuevo mundo y su cada vez mayor predilección por parte de los consumidores, nos dice que son un producto muy versátil y amigables al paladar, pero que esta última condición no los hace per se unos vinos simples y que al contrario tienen mayor carácter. En cuanto a la viticultura en Colombia nos invita a mirar hacia los vinos que estamos produciendo en nuestro país y puntualmente nos invita a probar los buenos Zinfandel y Cabernet Sauvignon, que a su juicio son de gran calidad.

Posteriormente, hablamos con el Sommelier John Prieto de Meico Importaciones, quien nos recuerda que en el año 2020 Colombia recibió en los World Travel Awards, un reconocimiento como mejor destino gastronómico líder en Sudamérica, desbancando a Perú como potencia por 8 años en este premio. Por lo anterior, el Sommelier nos invita a explorar el maridaje de buenos vinos con la maravillosa gastronomía de nuestra Colombia pues considera que la calidad de ingredientes y preparaciones jamás le desmerecen a un buen vino al momento de armonizar comida y bebida.

Para concluir, reiteramos a nuestros acostumbrados lectores a que hagan presencia en todos los espacios de la escena gastronómica y de bebidas que se están gestando en nuestro país, pues esto no solo catapulta a nuestra gastronomía y sector vitivinícola como un referente en la región, sino que nos muestra de cara al mundo como consumidores de buen gusto a los cuales ofrecer productos de calidad.