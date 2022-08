¿Acostumbras a vincularte con personas complicadas?

Millones de personas en el mundo tienen una marcada dificultad para establecer vínculos de pareja que sean saludables, gratificantes y adultos. Una de las quejas mas frecuentes que escucho en mi consultorio psicológico se refiere a las dificultades para encontrar una persona que realmente desee comprometerse en un vinculo amoroso. Y no me refiero a casarse, sino a estar disponible para abrir el corazón al amor y permanecer en ese espacio sin evadirse ni generar conflictos innecesarios. Muchas mujeres refieren que un porcentaje importante de hombres tienen rasgos inmaduros, machistas y poco congruentes entre lo que dicen y hacen. En tanto que los varones llegan a quejarse acerca de las pretensiones o demandas excesivas de las chicas.

¿Cómo han sido tus vínculos de pareja? ¿Te ha sucedido de encontrarte con personas “complicadas”? ¿Has establecido algún vínculo amoroso con ellas? ¿Cuál ha sido el resultado?

Muchas veces entablamos vínculos amorosos con personas “complicadas” porque no profundizamos lo suficiente en nuestra propia personalidad. Todos estamos compuestos de diversos aspectos. Hay momentos en nuestra vida que podemos actuar en forma inmadura, agresiva, arrogante o inadecuada. Cuando tendemos a manejarnos por la vida de manera poco clara, honesta y madura, emitimos una frecuencia energética que puede atraer personas complicadas, similares a nosotros. Estoy seguro que no te gusta escuchar esto, ya que la tendencia de toda persona es auto preservarse creyendo que sus experiencias amorosas negativas son por culpa de otro. La verdad es que si has tenido diversas experiencias poco felices en el amor, esto puede deberse en gran parte, a que existe en ti, un aspecto complicado que tiende a procurar personas similares. Esto en si mismo es algo normal que puede sucedernos a todos. Pero cuando no estamos concientes de este aspecto poco sincero y comprometido, podemos sentir deseos de construir un vinculo amoroso pero nos frustramos una y otra vez, debido a que atraemos personas poco disponibles para el amor. Puede que conozcas alguien que parezca seductor, atractivo y te despierte ilusiones para estar en pareja. Pero resulta que al final, esa persona termina no comprometiéndose, evadiendo cada oportunidad de diálogo adulto y claro. O bien resulta una persona excesivamente controladora, exigente e infantil.

¿Qué podemos hacer para evitar elegir una y otra vez personas complicadas en el amor?

La ley de la atracción negativa establece que atraemos a nuestra vida situaciones y personas que tienden a vibrar en una frecuencia energética similar a la nuestra. Esto incluye atraer personas complicadas , controladoras, agresivas, etc. Si las últimas relaciones afectivas que has tenido, han sido con personas “complicadas”, es muy probable que la vida esté intentando traerte un mensaje o lección.

Al respecto, hace siglos existía un sabio místico judío, el Baal Shem Tov, quien acostumbraba a decir que si alguna situación o persona, nos enojaba o irritaba, deberíamos agradecerle a Dios porque nos está brindando la oportunidad de mirarnos al espejo. Con esto explicaba que esa persona podía irritarnos debido a que reflejaba aspectos no trabajados en nosotros mismos….¿Reconoces aspectos de tu ultima pareja o noviazgo “complicado” en tu propia persona? ¿Eres consciente de los momentos que actúas en forma agresiva, arrogante o infantil? Comenzar a reconocer los momentos en los que nos posicionamos en una actitud infantil, poco madura e inadecuada, es el primer paso necesario para volvernos personas más maduras y sabias. La próxima vez que estés conociendo una persona que te gusta y a la vez te genera mucha irritación y por alguna razón, no consigues profundizar en el vínculo amoroso, puedes preguntarte ….¿Qué lección estoy precisando aprender acerca de mi mismo? ¿En qué aspectos de mi vida tiendo a complicarme y no actúo de manera clara, honesta y adulta?

