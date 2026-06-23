Revelan quiénes fueron los sujetos que visitaron a la mujer hallada muerta en apartamento del norte de Bogotá

Una mujer fue hallada sin vida dentro de una maleta en una habitación de un alojamiento ubicado en el norte de Bogotá, en un caso que ya es investigado por las autoridades como una muerte violenta y que ha generado nuevas preguntas sobre las personas que estuvieron con la víctima antes de que su cuerpo fuera encontrado.

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El macabro escenario se descubrió en una edificación de siete pisos, destinada presuntamente a hospedajes de corta estancia mediante plataformas digitales, ubicada en la calle 95 con carrera 21, en el sector del CAI Virrey, localidad de Chapinero.

Las pistas sobre los últimos acompañantes de la víctima

De acuerdo con un reporte emitido por Noticias Caracol, la línea de investigación más fuerte apunta hacia los movimientos de las personas que ingresaron al recinto junto a la mujer antes de que el personal del establecimiento reportara la escena a la Policía Metropolitana de Bogotá. Los primeros datos recaudados señalan que la víctima habría entrado a la habitación acompañada por un ciudadano de nacionalidad estadounidense.

Hasta el momento, la identidad exacta de este hombre, así como su rol en el hecho o su paradero actual, permanecen bajo estricta reserva judicial. Los peritos de la Fiscalía concentran sus esfuerzos en la recolección de los videos de las cámaras de seguridad del edificio y de los establecimientos aledaños, además de tomar declaraciones del personal administrativo para verificar el registro de huéspedes y los horarios de entrada y salida de sospechosos.

Identidad bajo reserva forense en Medicina Legal

Aunque el caso se maneja institucionalmente bajo la tipificación provisional de muerte violenta con mecanismo por establecer, fuentes cercanas al proceso indicaron que la víctima sería una mujer colombiana procedente de Cúcuta, Norte de Santander. No obstante, las autoridades enfatizaron que el reconocimiento formal y las causas exactas del deceso están supeditadas a los exámenes forenses que realice el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Personal del CTI de la Fiscalía asumió las primeras indagaciones e inspeccionó el lugar del hallazgo. Los peritos judiciales concentran sus labores actuales en establecer las variables cronológicas y operativas del suceso, una tarea clave dentro de los actos urgentes coordinados por los investigadores del caso.

A la fecha, la Policía Metropolitana de Bogotá no reporta personas capturadas ni imputaciones formales relacionadas con este crimen urbano. La recolección de pruebas técnicas y testimoniales en la escena busca definir si el expediente se tipificará como homicidio agravado o feminicidio, mientras se esclarece cuántas personas tuvieron acceso real a la habitación del séptimo piso durante la estancia de la mujer.