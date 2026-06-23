¿Hubo fraude? CNE, Procuraduría y MOE lanzaron un contundente balance sobre los votos de la segunda vuelta

Ciudadanos, jurados de mesa y autoridades participaron en la jornada electoral en Antioquia, donde se eligió el nuevo Congreso y se realizaron consultas interpartidistas. (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia - 8 de marzo de 2026)

El Consejo Nacional Electoral (CNE), la Procuraduría General de la Nación y la Misión de Observación Electoral (MOE) se pronunciaron este lunes por la noche al emitir un parte de tranquilidad sobre la segunda vuelta presidencial, en el que mencionan que no existen indicios de un fraude generalizado en el país. Las autoridades hicieron un llamado a las campañas políticas y a la ciudadanía a la calma, recordando que el proceso se encuentra en una fase técnica e institucional que debe agotarse en los términos de la ley.

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El pronunciamiento se dio luego des una reunión de alto nivel en la que participaron el presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz, el procurador general, Gregorio Eljach, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, con el fin de evaluar el avance de los escrutinios y trazar la hoja de ruta frente a los reclamos presentados por los equipos de los candidatos.

Así se revisará voto a voto en los departamentos

El foco de la institucionalidad está ahora en el escrutinio oficial, la única instancia legal que consolida los resultados y resuelve las inconsistencias de las mesas de votación. Ante las dudas sembradas por sectores políticos, el presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz, aclaró cómo se procesarán las inconformidades en las diferentes regiones, advirtiendo que los tiempos de consolidación pueden variar debido al traslado de actas desde zonas de difícil acceso y la validación de los sufragios en el exterior.

“Estamos tramitando, estamos ayudando a los dos candidatos. Hoy a nivel departamental se tendrán las solicitudes de las campañas, las reclamaciones que tengan. Una vez lleguen las actas a nivel departamental, el Consejo Nacional Electoral tomará la audiencia de escrutinio nacional. Se van a atender todas las solicitudes”, afirmó Quiroz de manera categórica sobre el despliegue de las comisiones escrutadoras.

El veredicto de los organismos de control sobre la transparencia

El Ministerio Público respaldó la legitimidad de la jornada e informó que las veedurías desplegadas en todo el territorio nacional no reportaron anomalías capaces de alterar el resultado de las urnas. La entidad remarcó que mantendrá un estricto esquema de vigilancia neutral para dar plenas garantías procesales a ambas candidaturas durante la resolución de sus recursos institucionales. El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, fue directo al evaluar el comportamiento del sistema electoral: “En general no encontramos ninguna razón poderosa para poner en duda el trámite de todo el proceso electoral”.

Por su parte, la MOE calificó la jornada de votación como pacífica y libre de incidentes críticos de orden público. Aunque la directora de la organización, Alejandra Barrios, reconoció que persisten desafíos estructurales en la periferia como la compra de votos y el constreñimiento al elector, enfatizó que estos fenómenos locales no comprometen la validez jurídica de la elección global.

“No hay prisa para que ellos hagan el trabajo como lo deben hacer para que le den garantías a las dos campañas”, sostuvo Barrios, defendiendo el rigor técnico de los jurados y los testigos electorales por encima de la inmediatez de los resultados.

Garantías para la movilización y reporte al Ejecutivo

Al cierre de la sesión, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, recibió las conclusiones de las autoridades electorales para transmitirlas directamente a la Presidencia de la República. Ante el ambiente de expectativa ciudadana y la convocatoria a posibles concentraciones en las principales capitales del país, el Ejecutivo fijó su postura frente al orden público.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró que el Estado protegerá la libre expresión ciudadana en las calles, marcando una línea clara frente a eventuales disturbios: “Toda congregación que se haga pacífica, que sea para protestar, es bienvenida”.

El escrutinio formal continúa su curso bajo la lupa de observadores internacionales y delegados de los partidos políticos, aplicando la normativa legal vigente para resolver las impugnaciones de las actas de los consulados y las mesas locales.