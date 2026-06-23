Identifican a la mujer hallada muerta dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá: esto se sabe

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación logró la plena identificación de la mujer cuyo cadáver fue localizado este lunes 22 de junio dentro de una maleta gris en un edificio del norte de Bogotá. Al parecer la víctima correspondía al nombre de Natalia Villalba Angarita, de 36 años y oriunda de Cúcuta, Norte de Santander. El hallazgo se produjo en el séptimo piso de un inmueble destinado a hospedaje temporal en la localidad de Chapinero, lo que desató una inmediata inspección judicial para determinar las causas exactas del deceso y las responsabilidades penales detrás del hecho.

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La recolección de pruebas materiales y el análisis forense preliminar apuntan a una muerte violenta. Fuentes vinculadas al caso, reportadas por la cadena radial Blu Radio, confirmaron que los empleados encargados del servicio de limpieza de la edificación fueron quienes descubrieron el cuerpo al ingresar a la habitación para acondicionarla tras el vencimiento de una reserva.

Rastreo forense en la plataforma de arrendamiento

El esquema de la investigación penal se concentra de forma prioritaria en la bitácora de ingresos y salidas del apartamento. De acuerdo con los registros de la plataforma de alojamiento temporal obtenidos por los investigadores de la Fiscalía, el inmueble permanecía alquilado bajo la modalidad de días desde el pasado 7 de junio hasta el domingo 21 de junio, apenas un día antes del hallazgo del cadáver.

La reconstrucción cronológica que ejecutan los peritos del CTI examina de manera estricta las grabaciones del circuito cerrado de televisión del edificio y las bitácoras de la recepción. Versiones preliminares recaudadas en la zona indican que Villalba Angarita ingresó al complejo habitacional acompañada. Los registros migratorios y las identidades registradas en la aplicación de hospedaje constituyen las herramientas principales de la policía judicial para trazar la ruta de movilidad de los implicados.

Huéspedes extranjeros bajo la lupa judicial

La línea de indagación preliminar de las autoridades colombianas ha puesto el foco sobre dos ciudadanos extranjeros que arrendaron y tuvieron acceso directo a la propiedad durante las dos semanas previas. Reportes de la policía judicial indican que se trata de un ciudadano de nacionalidad estadounidense y un ciudadano de nacionalidad inglesa.

Hasta este momento, el ente acusador mantiene los nombres propios bajo estricta reserva legal y no se han emitido órdenes de captura ni imputaciones oficiales de cargos. La Fiscalía se encuentra verificando si los dos extranjeros salieron del territorio nacional o si permanecen en el país, con el fin de citarlos formalmente a dar testimonio o vincularlos de manera directa al expediente de ser necesario.

Este suceso reaviva la discusión institucional y social en Bogotá respecto a los controles de seguridad y la falta de identificación biométrica obligatoria en las propiedades operadas mediante plataformas digitales de economía colaborativa, las cuales suelen ser utilizadas para evadir los registros hoteleros tradicionales en las localidades de la capital.