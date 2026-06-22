Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo polémico comentario sobre elecciones en Colombia: “vamos a esperar”

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Durante una rueda de prensa que se llevó a cabo en la mañana de este lunes 22 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le contestó a una periodista que le pidió referirse a las elecciones presidenciales que se realizaron en Colombia durante el fin de semana.

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La mandataria mexicana hizo un comentario que ha generado controversia en Latinoamérica, pues señaló que por lo pronto no reconocerá a un ganador. Tal y como lo ha expresado el presidente colombiano, Gustavo Petro, esperará que se lleve a cabo el escrutinio para pronunciarse.

Si bien el preconteo publicado por la Registraduría Nacional del Estado Civil mostró que el ganador fue Abelardo de la Espriella, lo cierto es que el proceso electoral vinculante es el escrutinio. Ahora bien, tradicionalmente la victoria de un candidato en co se reconoce tras el preconteo

“Vamos a esperar a que termine el conteo. Este es un conteo preliminar. Y, como siempre hacemos en México, esperamos a que ya venga el conteo definitivo que incluso puede llegar a los primeros días de agosto. Entonces, vamos a esperar para felicitar a quien haya obtenido el triunfo”, comentó la presidenta mexicana.

Las declaraciones de la mandataria han generado una fuerte controversia en redes sociales. Si bien es cierto que el escrutinio tarda más que el preconteo, no es probable que se extienda hasta agosto. De hecho, según la página oficial de la Registraduría, el escrutinio ya se encuentra en un 99,7 % de avance.

Cepeda dice que hay 57.189 impugnaciones

En la mañana de este lunes 22 de junio el candidato presidencial Iván Cepeda hizo una declaración pública en la cual señaló que han seguido muy de cerca los escrutinios y advirtió que el número de impugnaciones creció.

Aunque inicialmente habían señalado que había 30.000 reclamaciones ante las mesas y las comisiones escrutadoras para verificar los resultados, recientemente sostuvo que esta cifra se elevó a 57.189.

También les pidió a sus simpatizantes guardar la calma. “Quiero hacer un llamado muy cordial a la serenidad, a la calma, y a que, si hay expresiones públicas en favor o en contra de tal o cual circunstancia se haga estrictamente en los marcos de la tranquilidad de la movilización pacífica; si es que se presentan este tipo de movilizaciones a las cuales, quiero ser claro, no estamos llamando”, concluyó Cepeda.