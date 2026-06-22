Petro pidió a la Policía permitir a abogados entrar a Corferias para el escrutinio de las elecciones

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Tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en la jornada de este domingo 21 de junio, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella salió victorioso, según el preconteo.

(Lea más noticias sobre la caampaña presidencial dando clic en: EN VIVO: ¿Cómo van las elecciones presidenciales? Resultados para Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella).

Ante este panorama, el presidente Gustavo Petro aseguró que el resultado de las votaciones sólo quedará en firme una vez se lleve a cabo el escrutinio. Además, líderes del Pacto Histórico les hicieron un llamado a los abogados que son afines a su proyecto político para que acudan a las urnas a revisar el escrutinio.

“Pedimos a los abogados que quieran colaborarnos en el escrutinio, dirigirse inmediatamente a los lugares donde están las comisiones escrutadoras. Necesitamos abogados y abogadas en estás 186 Comisiones Escrutadoras, en total son 3217, las demás están cubiertas pero se pueden reforzar ya van escrutadas 9806″, sostuvo el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar.

Ante estos complejos hechos, el presidente Petro aseguró que es clave que en los lugares donde hubo afluencia masiva de votantes permitan que abogados de escrutinio revisen los datos. Específicamente, hizo un llamado para el caso de Corferias.

“No están dejando entrar los abogados de escrutinio en Corferias de Bogotá. Le solicito a la policía nacional y a los jueces de escrutinio dejar entrar a todos los abogados de escrutinio. Sólo los jueces determinan quien es el presidente de Colombia. Toda declaratoria hoy de un triunfo en las elecciones sólo es deseo”, aseguró el presidente Petro a través de su cuenta oficial en la red social x.

Pese a la incertidumbre que persiste en Colombia tras estos pronunciamientos, el primer mandatario también hizo un llamado a la calma.

“En este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda. No se puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad, e injerencia extranjera quitándonos la libertad. Se impone un acuerdo Nacional si queremos mantener la Patria y la.paz en los años por venir”, advirtió el presidente Petro en su cuenta de X.