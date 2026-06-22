El Centro Democrático no perdió tiempo: destapó las cartas y busca una fuerte coalición con De la Espriella para gobernar

El Centro Democrático anunció oficialmente su intención de construir una coalición en el Congreso de la República para respaldar el mandato del presidente electo en el preconteo, Abelardo de la Espriella. A través de un comunicado emitido este 22 de junio de 2026, la colectividad liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó que buscará tender puentes con el nuevo gobierno mediante el diseño de una agenda legislativa conjunta, un movimiento estratégico que reconfigura las fuerzas políticas en el legislativo de cara al próximo periodo presidencial.

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El acercamiento representa un giro en el tablero político, considerando que durante su campaña, De la Espriella insistió reiteradamente en que mantendría distancia de los sectores tradicionales y de la “hegemonía política en general”. Sin embargo, el partido de derecha formalizó este lunes su total sintonía con las propuestas del mandatario electo, asegurando que sus planteamientos reflejan las banderas históricas de la colectividad.

Las condiciones del uribismo para la nueva coalición

La bancada opositora detalló que el proceso de acercamiento y negociación no se hará a puerta cerrada, sino a través de delegados directos en ambas cámaras del Congreso. Según explicaron las directivas en el documento firmado por Gabriel Vallejo (Director Nacional), Álvaro Uribe Vélez (Presidente Fundador) y Paloma Valencia (excandidata presidencial): “A través de compromisarios y voceros del Senado y Cámara, buscaremos una coalición en el Congreso con otras fuerzas políticas. Prepararemos una agenda legislativa conciliada con el nuevo gobierno y otras bancadas cercanas”.

La prioridad de esta alianza emergente se concentrará en materializar reformas estructurales bajo un enfoque de reducción del aparato estatal y beneficios al sector privado, promoviendo lo que denominan un Estado pequeño con bajos impuestos y transparencia.

El impacto de la agenda legislativa en los ciudadanos

El respaldo del Centro Democrático busca asegurar gobernabilidad en el Congreso a iniciativas de corte conservador y de seguridad democrática. La colectividad manifestó que este acuerdo programático con De la Espriella se fundamenta en principios económicos y de orden público estrictos.

“Reconoce en las ideas presentadas por el doctor Abelardo de la Espriella, Presidente electo, gran parte del ideario que el partido ha defendido a lo largo de toda su historia. Estamos convencidos que, con la seguridad como valor democrático, el emprendimiento y confianza inversionista, la cohesión social como mecanismo para atender a los compatriotas más necesitados y un Estado pequeño, con bajos impuestos y transparente, vamos a reconstruir a Colombia”, puntualiza el texto oficial.

Este giro programático, luego de que la contienda fueran rivales, genera un escenario de alta expectativa en el Congreso, donde las bancadas de centro e izquierda medirán el verdadero alcance del discurso de independencia que caracterizó al presidente electo durante la contienda electoral, frente a la realidad de necesitar las mayorías parlamentarias del uribismo para viabilizar sus proyectos de ley.