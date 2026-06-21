El eventual vicepresidente José Manuel Restrepo habló tras el triunfo en el preconteo: “Aquí comienza la Patria Milagro”

El escenario político colombiano experimentó un giro definitivo la noche de este domingo 21 de junio de 2026, tras la difusión de los datos consolidados del preconteo de la segunda vuelta presidencial. José Manuel Restrepo Abondano, eventual vicepresidente y fórmula del abogado barranquillero Abelardo De La Espriella, fue uno de los primeros líderes de la campaña en reaccionar públicamente ante una de las definiciones electorales más ajustadas en la historia contemporánea de la nación.

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A través de su cuenta oficial en la red social X, Restrepo fijó la postura de su sector al felicitar directamente al candidato, validando los reportes preliminares emitidos por la autoridad electoral. El economista y exministro redactó un mensaje contundente que de inmediato reconfiguró el ambiente de la opinión pública digital: “¡Lo lograste, Tigre, Abelardo De la Espriella! Colombia eligió presidente y se llama Abelardo De La Espriella. Aquí comienza la Patria Milagro”.

Este pronunciamiento se posicionó como la narrativa central de la jornada, marcando formalmente el tono con el que la coalición ganadora del preconteo asume el inicio de la transición del poder Ejecutivo, aun cuando resta la ratificación legal del proceso.

El peso técnico detrás del proyecto de la “Colombia Milagro”

La intervención de Restrepo Abondano cobra una relevancia estratégica que trasciende la efusividad del festejo electoral. El reputado académico ha sido la pieza fundamental elegida para dotar de rigurosidad técnica y viabilidad institucional las propuestas de De La Espriella.

El concepto de “Patria Milagro”, incorporado como eje de su publicación, remite directamente al plan de gobierno denominado “Colombia Milagro”. Esta estrategia macroeconómica busca reconstruir las bases financieras del país y recuperar la plena confianza del sector corporativo y los mercados internacionales. Con este movimiento de comunicación, la campaña proyecta un mensaje de estabilidad e implementación inmediata, con el objetivo de mitigar la fuerte polarización ciudadana mediante una agenda concentrada en la reactivación productiva.

Una diferencia inferior a 250.000 votos obliga a la prudencia institucional

Pese al clima de triunfo instalado por el equipo de De La Espriella, las cifras oficiales consolidadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil evidencian un electorado dividido en dos bloques de tamaño casi idéntico. Con el 99,8 % de las mesas informadas en todo el territorio nacional, Abelardo De La Espriella encabeza el conteo con el 49,65 % de los sufragios válidos, superando por un margen milimétrico al senador Iván Cepeda, quien alcanzó el 48,71 % del respaldo en las urnas.

La brecha entre ambos contendientes se ubica por debajo de los 250.000 votos, una condición de extrema paridad técnica que legalmente exige aguardar el desarrollo del escrutinio oficial, instancia a cargo de jueces y notarios, para certificar de manera definitiva al próximo jefe de Estado.

Frente a la tensión que genera este estrecho margen, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo un llamado público a la calma, pidiendo a las fuerzas políticas y a la ciudadanía esperar con tranquilidad la culminación de esta etapa formal. En paralelo, la Registraduría Nacional mantiene abierta y actualizada en tiempo real su plataforma de consulta digital para garantizar la transparencia en el seguimiento de las actas de escrutinio que definirán la Presidencia de Colombia.