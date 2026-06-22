Daniel Quintero en la mira: la Procuraduría abrió investigación por presunta participación política

La Procuraduría General de la Nación ordenó este lunes 22 de junio la apertura de una investigación disciplinaria formal contra el superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, por la presunta participación en política. La decisión del Ministerio Público se fundamenta en una especie de declaraciones entregadas por el funcionario durante la jornada dominical, en las que instó abiertamente a buscar votos para asegurar la victoria del candidato presidencial Iván Cepeda.

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El auto de apertura, firmado por el procurador delegado José Rodrigo Vargas del Campo. En el registro, grabado en la sede de campaña de Cepeda mientras avanzaba el preconteo que daba como ganador parcial a Abelardo de la Espriella, Quintero respondió a un periodista sobre la estrecha diferencia en las urnas.

El documento oficial cita el fragmento exacto que hoy tiene bajo la lupa disciplinaria al exalcalde de Medellín: “Yo tengo unos sistemas de medición que me permitieron incluso, anticipar que Abelardo nos iba a ganar en primera vuelta, pero en esta, los números daban completamente al revés y los votos están ahí, tenemos que ir a luchar por ellos, encontrarlos y elegir a Iván Cepeda Presidente”.

El llamado a impugnar mesas: “La pelea es peleando”

Más allá del respaldo explícito al aspirante, el ente de control investiga el rol organizativo que el superintendente habría asumido frente al escrutinio. En el mismo diálogo, al ser consultado sobre la convocatoria a testigos electorales y abogados, Quintero hizo un llamado a la acción jurídica inmediata:

“Eso toca desde hoy, desde hoy toca armar todos los equipos, entenderemos que ya hay miles de actas que van a ser impugnadas porque hay irregularidades en ellas, y vamos a dar la pelea, la pelea es peleando”.

Para el Ministerio Público, estas afirmaciones proferidas por un alto funcionario del Gobierno nacional en ejercicio de su cargo trascienden la esfera de la opinión y podrían configurar una vulneración a la neutralidad que el Código General Disciplinario le exige a los servidores del Estado.

Procuraduría a Daniel Quintero

“¿Así de rápido quieren empezar a coartar derechos?”: la defensa en redes

La ofensiva institucional tuvo su génesis en la red social X, donde el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, solicitó públicamente a la Procuraduría investigar al superintendente, luego de un trino que realizó Quintero a las 10:17 p. m. del domingo, el funcionario reafirmó su desconfianza en los boletines de la Registraduría publicando un segundo mensaje: “Mis números nunca me han fallado. Incluso hace 20 días me decían que Abelardo le ganaba a Cepeda en primera vuelta. Hoy fue al revés. Si no ganamos será por fraude”.

Frente a esto, Forero pidió el llamado al Ministerio Público, por lo que la respuesta de Quintero no se hizo esperar y en la tarde de este 22 de junio y, lejos de moderar su postura, confrontó directamente al congresista opositor apelando a sus garantías fundamentales:

“Representante, la campaña terminó ayer a las 4 p. m. ¿Pretende usted coartar mi libertad de expresión? ¿Así de rápido quieren empezar a coartar derechos?”.

Las órdenes del despacho y el “beneficio por confesión”

El auto busca un rastreo técnico de medios e incorporar al expediente todas las apariciones de Quintero relacionadas con la segunda vuelta. Asimismo, la Procuraduría ordenó a la oficina de control interno de la Superintendencia de Salud abstenerse de abrir cualquier indagación paralela por estos mismos hechos.

El ente investigador le recordó al funcionario que, de acogerse a una confesión o aceptación de cargos durante la etapa de investigación, la eventual sanción de suspensión, inhabilidad o multa podría reducirse hasta en la mitad. El expediente avanza ahora hacia la recolección de pruebas documentales.