Verónica Alcocer sorprendió al llegar a votar en el Congreso durante la segunda vuelta presidencial sin Petro

Un giro en la tradicional postal de la familia presidencial marcó la apertura de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo 21 de junio en Bogotá. Verónica Alcocer, primera dama de la Nación, acudió a las instalaciones del Congreso de la República para ejercer su derecho al voto sin la compañía del jefe de Estado, Gustavo Petro. La mandataria regional llegó a la mesa número 1 del recinto legislativo escoltada exclusivamente por sus hijas, Sofía y Antonella Petro, rompiendo el protocolo de unidad exhibido en los comicios legislativos del pasado mes de marzo.

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El distanciamiento físico en las urnas cobró un impacto inmediato entre los asistentes y analistas políticos en el Capitolio Nacional, debido a que el presidente de la República participó de manera independiente en el acto de instalación de las mesas de votación en el mismo edificio, pero se retiró sin coincidir públicamente ni cruzarse con su esposa. La escena contrasta con el pasado 8 de marzo la pareja presidencial inauguró unida la jornada electoral desde la Plaza de Bolívar.

Por eso, su llegada de este domingo sin Petro abrió una nueva conversación en redes sociales. No necesariamente por el hecho de votar en momentos distintos, algo que puede ocurrir en cualquier jornada electoral, sino por el contraste con aquella imagen anterior en la que ambos aparecieron juntos junto a sus hijas.

¿Qué pasó con el patrimonio de la familia presidencial?

A la atención por la llegada de Alcocer se sumó otro elemento que ya venía generando conversación, en la que se dijo una frase del presidente sobre su situación patrimonial. En una entrevista con la creadora de contenido Mildre Cartagena, Petro habría dicho que estaba en “separación de bienes”, comentario que fue replicado por varios medios digitales y que rápidamente se movió en redes sociales.

La declaración, emitida inicialmente en un ambiente distendido y con tonos de humor por parte de la creadora de contenido, desató un inmediato debate en las redes sociales y plataformas informativas del país sobre la estabilidad interna del matrimonio presidencial. Sin embargo, fuentes cercanas al Ejecutivo precisan que la figura jurídica de disolución de la sociedad conyugal informada por el jefe de Estado no equivale obligatoriamente a una demanda de divorcio en curso o a una separación de cuerpos formalizada.

Segunda vuelta presidencial bajo estricta lupa ciudadana

El flujo electoral de este domingo transcurre bajo una atmósfera de máxima expectativa ciudadana. Más de 41 millones de colombianos están habilitados para acudir a las urnas habilitadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil en todo el territorio nacional, en un horario estricto que va desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Tanto los testigos electorales en el Congreso de la República se reportaron una afluencia masiva de ciudadanos en los puntos clave de votación de la capital. Hasta el momento, el entorno directo de la primera dama ha optado por el silencio editorial respecto a las implicaciones civiles de la separación de bienes expuesta por el presidente Petro, manteniendo una agenda centrada estrictamente en el acompañamiento a sus hijas durante la jornada democrática.