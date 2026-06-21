Entre vigilancia “escrupulosa” y ruegos a Dios: así votaron Cepeda y De la Espriella en la jornada final

Los dos hombres que se disputan la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030 depositaron sus votos antes del mediodía de este domingo en una jornada definida por el contraste de sus discursos: mientras Iván Cepeda apostó por la fiscalización milimétrica del conteo desde Bogotá, Abelardo De la Espriella transformó su paso por las urnas en Barranquilla en una manifestación de fe y nacionalismo.

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Flanqueado por la primera línea legislativa de su partido, Iván Cepeda sufragó en el colegio San Lucas de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital. Rodeado por figuras como María José Pizarro, Camilo Romero, Carlos Carrillo y Gabriel Becerra, el candidato de la izquierda midió el tono de su única intervención matutina para enviar un mensaje directo a la autoridad electoral.

Aunque garantizó que su base acatará el boletín definitivo de la Registraduría, puso el foco en la desconfianza del proceso técnico. El progresismo mencionó que “Nosotros reconoceremos el resultado, pero también vamos a ejercer una muy clara observación escrupulosa y meticulosa del resultado. Y si existen algunos hechos que motiven acciones en el sistema electoral, las haremos. Así que hoy es un día feliz para Colombia”.

Tras entregar el tarjetón, el senador se recluyó en el Royal Center de Bogotá, lugar que su equipo adecuó como central de cómputo paralela para recibir los datos de las más de 120.000 mesas instaladas en el país.

Camiseta de la Selección y arenga contra el “régimen”: la apuesta atlántica

A 900 kilómetros de la capital, el puesto de votación del Colegio La Enseñanza en Barranquilla ofreció una puesta en escena diametralmente opuesta. Abelardo De la Espriella acudió a votar luciendo la camiseta de la Selección Colombia y un sombrero con una cinta tricolor, custodiado por un denso anillo de seguridad y acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos.

El abogado penalista le entregó su papeleta a su hija menor, Francesca, para que la introdujera en la urna, hizo su ya tradicional saludo militar a las cámaras y despachó un discurso de confrontación directa. “Tenemos que derrotar a la tiranía (...) Vamos a derrotar al régimen con el fervor del pueblo colombiano y la ayuda de Dios (...) Hoy Colombia gana, firme por la patria”, arengó ante sus simpatizantes. Su fórmula vicepresidencial, el exministro José Manuel Restrepo, replicó el atuendo deportivo al votar en la Universidad EAN de Bogotá, pidiendo un mandato de “optimismo”.

El peso de 600 mil votos: la realidad del ciudadano en las filas

Más allá del simbolismo de los candidatos, la calle vive una elección final. Los resultados del pasado 31 de mayo dejaron una brecha de apenas 600.000 sufragios entre ambos (43,78 % para De la Espriella frente al 40,98 % de Cepeda), un escenario que obliga a los dos comandos a no ceder un solo testigo en las mesas.

Para el votante que hoy hace fila bajo el sol del Caribe o la sabana bogotana, el pulso no es de retórica. Se trata del costo de la canasta familiar, la seguridad en los cascos urbanos y la viabilidad del sistema de salud. Con las urnas cerradas y los jurados consolidando los formularios E-14, el país queda a merced de un preconteo que, por el nivel de tensión de ambas campañas, no admite un solo error de digitalización.