“Usted y sus camaradas serán historia”: María Fernanda Cabal arremetió contra Petro por mensaje sobre resultados

María Fernanda Cabal se refirió a los precandidatos presidenciales que enarbolan las precandidaturas del presidente Petro. Fotos: Presidencia y Helber Vargas - PUBLIMETRO

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La jornada electoral de este domingo 21 de junio sigue moviéndose no solo en los puestos de votación, sino también en las redes sociales, donde los principales sectores políticos han reaccionado al desarrollo de la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. En medio de ese ambiente, María Fernanda Cabal lanzó un duro mensaje contra el presidente Gustavo Petro por una publicación relacionada con supuestos resultados en el exterior.

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La controversia empezó luego de que el mandatario publicara en su cuenta de X un mensaje en el que aseguró que estaban llegando “excelentes resultados en España y en Europa”, pero sin entregar cifras oficiales. En esa misma publicación, Petro agregó: “Ya será otro el que se las cifras. Pero muy sorprendente”.

La frase no pasó desapercibida para Cabal, quien le respondió directamente al jefe de Estado y lo cuestionó por referirse a datos que, según ella, todavía no habían sido publicados oficialmente.

“A ver Petro. Usted dice que no cree en los resultados del pre-conteo pero ¿sí cree en datos que no se han publicado oficialmente?”, escribió Cabal en su cuenta de X.

Cabal le pidió a Petro no hacerle “más daño a la democracia”

El mensaje de la congresista fue más allá del cuestionamiento sobre los resultados en el exterior. Cabal también le pidió al presidente no alimentar dudas sobre el proceso electoral en medio de una jornada clave para el país.

“No le haga más daño a la democracia. Usted y sus camaradas serán historia”, agregó la senadora en su publicación.

El pronunciamiento se da en medio de la segunda vuelta presidencial, jornada en la que Colombia elige al próximo presidente de la República para el periodo 2026-2030. De acuerdo con la Registraduría, la elección de Presidencia y Vicepresidencia de la República se realiza este 21 de junio de 2026, mientras que los resultados del proceso pueden consultarse a través de las plataformas oficiales habilitadas por la entidad electoral.

La discusión también toca un punto sensible del proceso electoral: la diferencia entre los resultados preliminares del preconteo y los resultados oficiales que se consolidan posteriormente. Durante la jornada, la Registraduría y los medios aliados han habilitado herramientas para seguir los reportes parciales de la elección, mientras avanza el conteo de votos y la publicación de boletines.

Hasta el momento, el mensaje de Cabal se mantiene como una reacción política a la publicación de Petro y no como una denuncia formal ante las autoridades electorales. Sin embargo, el cruce deja en evidencia el nivel de tensión que se vive durante la jornada presidencial, especialmente alrededor de los votos en el exterior y de la confianza en los resultados.