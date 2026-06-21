Urgente: ministro Benedetti asegura que recibieron reporte de tarjetones con marcas en 14 departamentos

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El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio una grave noticia a través de su cuenta oficial en la red social X. De acuerdo con su publicación, en 14 departamentos del país se han presentado reportes de tarjetones marcados con rayas o puntos durante esta segunda vuelta presidencial.

(Lea más noticias de las elecciones presidenciales dando clic en: Registraduría le dio contundente respuesta a Petro tras supuesta irregularidad en mesa de votación de su hijo).

De acuerdo con lo que señaló el ministro del Interior, los reportes llegaron al Puesto de Mando Unificado permanente de la cartera ministerial que preside.

“Le pido a las autoridades mucha atención para que se cumpla la voluntad popular, especialmente en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Caquetá, La Guajira, Bogotá, Magdalena, Nariño, Guaviare, Putumayo, Norte de Santander, Córdoba, Guainía, Valle del Cauca y Caquetá (SIC)”, advirtió Benedetti a través de su cuenta de X.

La Registraduría se pronunció

A través de su cuenta oficial en X, la Registraduría se pronunció sobre estos graves reportes.

“La tarjeta electoral que presente cualquier marca debe ser reemplazada para tranquilidad del votante. Dale tu voto de confianza al proceso electoral”, puntualizó la Registraduría.

En un trino posterior, la entidad se refirió al proceso de preconteo que se estará llevando a cabo en los próximos minutos.

“Los resultados del preconteo solo se conocerán después de las 4:00 p.m. al cierre de las urnas. Cualquier información suministrada antes de ese horario es falsa. Por eso los invitamos a consultar los datos de la jornada solo a través de los canales oficiales”, advirtió la Registraduría en su cuenta de X.