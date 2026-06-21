“Deja de vender humo y renuncia”: Jefferson Montero explotó contra Beccacece tras empate de Ecuador

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El empate sin goles entre Ecuador y Curazao en el Mundial 2026 terminó de encender los ánimos alrededor de La Tri. El resultado dejó bastante molestia entre los hinchas ecuatorianos y también provocó una dura reacción de Jefferson Montero, exjugador de la selección, quien no se guardó nada contra el técnico Sebastián Beccacece.

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Ecuador llegaba con la obligación de sumar ante Curazao, pero no pudo pasar del 0-0 en un partido en el que el arquero Eloy Room terminó siendo una de las grandes figuras. El resultado complicó el panorama de los ecuatorianos en el Grupo E, donde ahora deberán jugarse buena parte de sus opciones ante Alemania, según reportes internacionales sobre el desarrollo del Mundial.

Tras el partido, Montero lanzó un mensaje contundente en el que pidió la salida inmediata de Beccacece. La declaración fue difundida por el periodista Samuel Vargas, quien citó al exfutbolista ecuatoriano en su cuenta de X.

“¡Deja de vender humo y renuncia a ‘La Tri’. Ten un poco de dignidad. Le has hecho daño a nuestro fútbol y a una generación que estaba llamada a ser la mejor de la historia”, fue el mensaje atribuido a Jefferson Montero.

Montero pidió a Aguinaga o Antonio Valencia para dirigir a Ecuador

La crítica de Montero no se quedó solo en pedir la renuncia del entrenador argentino. El exjugador también señaló que desde hace tiempo venía advirtiendo que una situación así podía ocurrir con Beccacece al frente del equipo nacional.

“Hace mucho tiempo advertí que esto podía pasar teniendo a este entrenador al frente”, agregó Montero, en una frase que generó conversación entre los aficionados de La Tri.

Además, el exjugador propuso dos nombres históricos del fútbol ecuatoriano para tomar el mando de la selección: Álex Aguinaga y Antonio Valencia. Para Montero, ambos tendrían la experiencia y el reconocimiento suficiente para asumir un momento tan delicado.

“Tenemos referentes como Álex Aguinaga y Antonio Valencia que se han ganado la oportunidad de dirigir a la selección. Denles una oportunidad”, agregó.

La reacción de Montero se suma a otras críticas que han rodeado a Beccacece durante el Mundial. De acuerdo con medios internacionales, Ecuador quedó contra las cuerdas tras perder en su debut ante Costa de Marfil y luego empatar ante Curazao, lo que elevó la presión sobre el cuerpo técnico.

Por ahora, la Federación Ecuatoriana de Fútbol no ha anunciado una decisión sobre el futuro del entrenador. Sin embargo, el mensaje de Jefferson Montero dejó claro que el ambiente alrededor de La Tri está bastante caliente, justo antes de un partido decisivo ante Alemania.