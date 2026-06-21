¿Ruptura total con Petro? Laura Sarabia rechazó teorías de fraude y pidió respetar resultados de la segunda vuelta

Durante la jornada de votaciones de este domingo 21 de junio, la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, marcó una distancia frente a las posturas de un sector del oficialismo al rechazar públicamente cualquier narrativa de fraude electoral. El pronunciamiento de quien fuera la mano derecha del presidente Gustavo Petro se dio justo al cierre de las mesas de votación en el exterior, en el marco de la decisiva segunda vuelta presidencial donde el país define al sucesor del actual mandatario entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella para el periodo 2026-2030.

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Sarabia utilizó sus canales oficiales para desmarcarse de las denuncias ‘sin sustento’ que buscarían sembrar dudas sobre el proceso liderado por las autoridades electorales. Su postura adquiere un peso crítico en el tablero político nacional debido a que proviene de una de las funcionarias con mayor poder e influencia dentro de la actual administración antes de asumir su cargo diplomático en Londres en 2025.

“No puedo acompañar una narrativa de fraude”

La exjefa de gabinete se rehusó a respaldar los discursos de deslegitimación institucional que venían impulsando algunos sectores cercanos al Gobierno de cara a los resultados de los comicios. Al respecto, Sarabia fue clara en una declaración en video:

“Acabamos de cerrar las urnas aquí en Londres y más de 10 000 colombianos se acercaron aquí al consulado y donde estábamos hoy en San Polchor a ejercer su derecho al voto. Lo hicieron con serenidad, pero sobre todo con profundo amor por nuestro país y hoy no puedo acompañar una narrativa de fraude ni mucho menos de deslegitimación alguna a nuestras instituciones o el que piensa distinto a mí”.

Esta declaración rompe de forma directa con la estrategia de desacreditación del sistema electoral, un debate que ya había generado fricciones previas. Semanas atrás, según reportó la cadena radial La FM, la propia diplomática tuvo que salir a desmentir acusaciones sobre presuntas irregularidades en el consulado de la capital británica, confirmando en su momento que no existía ninguna denuncia formal instaurada por fraude.

Autocrítica y defensa de las urnas

El mensaje de la funcionaria no solo blindó la legitimidad institucional, sino que incluyó un inusual ejercicio de reflexión sobre el proyecto político que ayudó a consolidar en el año 2022. En sus palabras, vía X, el respeto a las reglas del juego democrático debe primar por encima de las expectativas de los partidos.

“Hace 4 años acompañé un proyecto político con la esperanza genuina de contribuir a un cambio para Colombia y en ese camino cometimos aciertos, pero también cometimos errores y me incluyo sin reservas en esa reflexión. Pero así, como hace 4 años defendimos el derecho a los colombianos a decidir libremente su destino, hoy no puede ser la excepción. Hoy debemos defender exactamente el mismo principio”, afirmó Sarabia.

El llamado a la sensatez ocurre en un escenario de extrema polarización, con un censo electoral que supera los 41 millones de ciudadanos habilitados para votar. Para Sarabia, la aceptación de los resultados es un examen obligatorio para la madurez política de la nación, según reportó también El Tiempo la funcionaria dijo: “Los ciudadanos hablaron a través de las urnas y esa decisión, cualquiera que sea, merece respeto. La democracia no puede ser un valor que defendamos solo cuando el resultado nos favorece. Su verdadera fortaleza se demuestra cuando somos capaces de aceptar con serenidad y responsabilidad la voluntad popular”.

Finalmente, la embajadora enfatizó que su lealtad permanece sujeta a la Constitución y no a liderazgos transitorios, sellando una postura institucional en uno de los momentos de mayor tensión del panorama político reciente.