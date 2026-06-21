Atención, votantes: Registraduría emite llamado de última hora por tarjetones con marcas

Un llamado de última hora de la Registraduría Nacional del Estado Civil alteró la dinámica de la jornada de este domingo 21 de junio, en el marco de la decisiva segunda vuelta presidencial que define el rumbo del país entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella para el periodo constitucional 2026-2030.

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La autoridad electoral emitió una orden dirigida a todos los ciudadanos: cualquier tarjeta electoral que sea entregada en la mesa de votación y que presente la más mínima marca, tachón o señal previa debe ser reemplazada de forma inmediata antes de ingresar al cubículo. La instrucción busca frenar cualquier proceso de desconfianza en un ambiente de alta tensión política y garantizar la transparencia absoluta de los votos depositados en las urnas.

La alerta oficial para proteger la validez del voto

El organismo electoral utilizó sus canales institucionales para fijar una posición drástica frente a las anomalías reportadas en el material electoral durante las primeras horas de la tarde. A través de un pronunciamiento oficial en su cuenta de la red social X, la entidad lanzó en las últimas horas de voto una advertencia directa para frenar sospechas de fraude o manipulación del material impreso por parte de terceros.

“¡Atención! La tarjeta electoral que presente cualquier marca debe ser reemplazada para tranquilidad del votante. Dale tu voto de confianza al proceso electoral”, puntualizó la Registraduría Nacional de forma taxativa en su mensaje emitido a nivel nacional.

Fuentes del organismo explicaron que la medida responde a la necesidad de blindar la voluntad ciudadana, puesto que un tarjetón previamente marcado o rayado puede anular automáticamente la validez del voto durante el escrutinio de los jurados, o bien distorsionar la verdadera intención del elector. Por ello, la inspección visual previa se convierte en una obligación ciudadana antes de ejercer el derecho político.

El estricto protocolo de sustitución y anulación en la mesa

El procedimiento logístico para resolver estas contingencias se rige bajo el “Abecé del votante”, el manual oficial que determina la actuación de los jurados de votación en todo el territorio colombiano. Según el protocolo establecido, el ciudadano que detecte una anomalía debe abstenerse de introducir el papel en la urna y reportar el caso de inmediato a los jurados de su mesa.

La normativa interna indica que el sufragante tiene derecho a devolver el documento dañado o incorrecto. En ese instante, el jurado de votación está obligado a verificar que el tarjetón coincida plenamente con la serie entregada originalmente. Acto seguido, el jurado debe escribir de puño y letra la palabra “inservible” sobre la superficie del papel afectado e introducirlo de forma obligatoria en el sobre destinado al material sobrante. Solo tras cumplir este paso de anulación, la mesa entregará una nueva tarjeta electoral debidamente firmada para asegurar el flujo legal del sufragio.

Acciones definitivas: el error que ya no se puede corregir

Un aspecto crítico advertido por las autoridades radica en el factor temporal del reclamo. La Registraduría fue enfática al recordar que una vez el ciudadano deposita la tarjeta electoral en la urna, el proceso se vuelve irreversible. El sistema electoral colombiano no contempla la corrección de marcaciones ni la sustitución de documentos de manera posterior a la introducción del voto, perdiéndose cualquier oportunidad de impugnación inmediata en la mesa por parte del afectado.

La misma regla de sustitución opera en caso de que el propio elector cometa una equivocación involuntaria al momento de tachar la fórmula presidencial de su preferencia. Para votar de forma correcta, la instrucción general estipula identificar con claridad la casilla de los candidatos presidenciales y marcar una sola opción. Si el ciudadano se equivoca en la marcación manuscrita, el camino legal es el mismo: devolver el documento, exigir su destrucción bajo la etiqueta de “inservible” y recibir un nuevo juego de tarjetas limpias.