“No vendo mi Nación”: Petro dejó claro su voto y volvió a desatar polémica en redes sociales

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El presidente Gustavo Petro confirmó en las últimas horas que ejerció su derecho al voto y aprovechó para manifestar su opinión sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se están llevando a cabo en la jornada de este domingo, 21 de junio.

(Lea más noticias sobre la campaña presidencial dando clic: Petro se pronunció tras censura al pódcast ‘Por la ventana’: “Ofrecen dinero por redes para denunciar masivamente”).

“Yo votaré como siempre por la Libertad, la Vida y el Progreso. No vendo mi nación, mi tierra querida ni a mi pueblo que quiero libre y en paz. Voto por la espada de Bolívar que guíe siempre nuestra soberanía de verdad, nuestra independencia, la República que nos dejó y la unidad del pueblo hacia la felicidad. No voto por rey o tirano o manos ensangrentadas de la gente humilde de mi Patria verdadera”, puntualizó Petro a través de un trino en su cuenta oficial en la red social X.

El primer mandatario acudió a votar a la Plaza de Bolívar en la mañana de este domingo acompañado de dos de sus hijas, Sofía y Antonella Petro.

Petro denunció supuesta irregularidad en voto de su hijo

Entre tanto, el presidente Petro también ha estado muy activo en redes sociales compartiendo presuntas irregularidades en distintos puntos de votación. Una de las que generó más interacciones fue una denuncia que involucra a su propio hijo, Andrés.

Según el primer mandatario, cuando fue a votar a su mesa descubrió que una mujer ya habría votado por él.

“Le permitieron votar pero el cónsul le dijo que eso estaba sucediendo mucho y que antes no sucedía tanto. Debe aumentar la vigilancia de testigos en el exterior”, puntualizó el primer mandatario.

Poco después, la Registraduría le contestó. “En el exterior los jurados son designados directamente por los cónsules”, señaló la entidad. En otras palabras, la designación de los jurados de votación depende directamente del Gobierno Nacional.