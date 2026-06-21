Juan Daniel Oviedo votó, pero dejó a todos con la duda: ¿a quién terminó apoyando en segunda vuelta?

El exdirector del Dane y excandidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo volvió a quedar en el centro de la controversia este domingo 21 de junio tras ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta presidencial. A través de un pronunciamiento que ha sido interpretado por diversos sectores como un calculado silencio, el exfuncionario confirmó su participación en la jornada electoral, pero se negó rotundamente a revelar a quién apoyó en el tarjetón, avivando los cuestionamientos de quienes le exigen definiciones públicas claras frente al rumbo del país.

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Para sectores del electorado, la reserva de Oviedo no representa una neutralidad técnica, sino una maniobra para evitar el desgaste de asumir un compromiso real con alguna de las opciones vigentes. Mientras su antigua compañera de coalición, Paloma Valencia, se adhirió activamente a la campaña de Abelardo de la Espriella, Oviedo optó por mantener una estricta distancia de los dos aspirantes que disputan la sucesión del presidente Gustavo Petro. Esta falta de definición frontal en las urnas ha provocado duras reacciones entre los ciudadanos, quienes ven en su actitud una estrategia para no cerrarse puertas ante el gobierno entrante.

El ambiguo mensaje que encendió la controversia

Después de salir de las urnas, Oviedo publicó un texto en su cuenta de X con un tono marcadamente institucional que muchos interpretaron en redes sociales como un intento de evadir la polarización y quedar bien con ambos bandos. Lejos de asumir una responsabilidad política o de orientar a los votantes que lo respaldaron en el pasado, el exdirector del Dane se limitó a emitir generalidades sobre el respeto a los resultados y la transición de mando.

Oviedo manifestó textualmente:

“Ya voté. En unas horas sabremos quién ganó la Presidencia. Lo más importante empieza cuando conozcamos el resultado: respetarlo. Quien gane tendrá que cerrar la campaña y gobernar para todos los colombianos. Mañana empieza la transición a un nuevo gobierno. Le deseamos que le vaya muy bien y le exigiremos que lo haga mejor”.

¿La estrategia del voto oculto ante la opinión pública?

La publicación de Oviedo también puede leerse como una postura prudente frente al cierre de campaña: pidió respetar los resultados, habló de transición y señaló que al próximo gobierno se le deberá exigir que gobierne mejor. Sin embargo, en términos políticos, evitó responder la pregunta de fondo que muchos de sus seguidores esperaban: si su rechazo a ambos proyectos se mantuvo hasta el tarjetón o si, al final, terminó inclinándose por una de las dos opciones.

En esta segunda vuelta, la Registraduría dispuso el tarjetón con Iván Cepeda y Aída Quilcué en primer lugar, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo en segundo, además de la casilla de voto en blanco. Las mesas estarán abiertas hasta las 4:00 p. m. en Colombia.