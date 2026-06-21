Carlos Fernando Galán pidió no dar espacio a la violencia tras resultados de elecciones presidenciales

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, comunicó los resultados operativos de la Policía contra el homicidio

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Este domingo 21 de junio, Colombia vive una nueva jornada electoral para definir quién será el próximo presidente de la República. En medio de la segunda vuelta presidencial, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entregó un mensaje desde la Plaza de Bolívar en el que pidió votar, respetar los resultados y evitar cualquier llamado que pueda derivar en hechos de violencia.

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La jornada electoral se realiza entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, en una elección en la que las urnas estarán abiertas entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., de acuerdo con la información divulgada por la Registraduría y medios nacionales sobre la segunda vuelta presidencial.

“Hoy Colombia elige nuevo presidente. Desde la Plaza de Bolívar, quiero dar tres mensajes”, señaló Galán en su declaración.

El primer llamado del mandatario fue a la participación ciudadana. Según dijo, el voto no solo debe entenderse como un derecho, sino como una herramienta democrática frente a quienes buscan afectar el sistema institucional del país.

“Votemos masivamente. El voto no solo es un derecho, sino la mejor herramienta que tenemos contra los violentos o quienes quieren afectar nuestro sistema democrático”, afirmó el alcalde de Bogotá.

Galán pidió respetar resultados y no acudir a la violencia

El punto más enfático del mensaje estuvo relacionado con el respeto por los resultados electorales. Galán sostuvo que Colombia cuenta con un proceso electoral “robusto y transparente” y que cualquier reclamo o inconformidad debe hacerse por los canales establecidos en la ley.

“No puede haber espacio para llamados irresponsables ni para actos violentos. Quien pierda debe reconocer su derrota”, dijo el mandatario.

El llamado se da en una jornada en la que las autoridades electorales han insistido en la importancia de acudir a los puestos de votación y respetar las reglas del proceso. La Registraduría habilitó la segunda vuelta para Presidencia y Vicepresidencia de la República este 21 de junio de 2026.

Finalmente, Galán pidió que, una vez se conozca el resultado, tanto el candidato ganador como quien pierda aporten a la unidad del país. “El candidato que resulte elegido hoy debe recordar que será el presidente de todos los colombianos y dirigir sus esfuerzos a unir al país. Quien pierda también tiene la responsabilidad de aportar a esa unión”, agregó.

El alcalde cerró su mensaje con una petición directa para que la jornada transcurra sin alteraciones: “Que hoy sea una jornada en paz. ¡Voten temprano!”.