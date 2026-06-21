Al cierre de urnas, Petro envió un contundente y desafiante mensaje sobre “fascismo” y “resistencia permanente”

Minutos después de que la Registraduría Nacional ordenara el cierre oficial de las mesas de votación en todo el territorio nacional, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, rompió la neutralidad de la jornada electoral con un sorpresivo y desafiante pronunciamiento a través de sus canales oficiales. El mandatario apeló a un lenguaje de confrontación ideológica directa, instalando los conceptos de “fascismo” y “resistencia” en el epicentro del debate sobre el futuro inmediato del país.

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El jefe de Estado usó su cuenta en la red social X para enviar una directriz contundente a sus bases de apoyo y a los sectores populares, en momentos en que el país aguarda bajo extrema tensión los resultados consolidados de los escrutinios.

Un llamado explícito a la “unidad popular”

El mensaje presidencial se conoció justo en la transición hacia el conteo de los votos, rompiendo con la tradición de moderación que los gobernantes suelen mantener durante las horas de escrutinio preliminar. Petro centró su discurso en la defensa de los derechos de la clase trabajadora y lanzó duras calificaciones contra las corrientes políticas de oposición que disputan el poder.

“Hoy mi consejo es la unidad popular, no más gente trabajadora votando por sus asesinos y quienes quieren esclavizarlos”, afirmó textualmente el primer mandatario en su publicación digital.

Esta declaración acentúa las fricciones que marcaron el último tramo de la campaña electoral, caracterizada por una profunda polarización entre el proyecto de izquierda gubernamental y los sectores de la derecha tradicional y alternativa.

La advertencia de una “resistencia permanente”

El núcleo del pronunciamiento del mandatario colombiano no se limitó a la coyuntura del domingo, sino que fijó una postura política de largo plazo ante cualquier escenario que arrojen las urnas en los datos oficiales de los jueces electorales. En sus líneas, Petro dejó en claro que la movilización y el activismo de sus simpatizantes no dependerá de quién asuma el control del Ejecutivo o de las instituciones.

“Por la vida y la libertad, Siempre, Siempre, Siempre. Esté el fascismo en el poder o no esté en el poder siempre hay que resistirlo”, sentenció el mandatario en la misma declaración.

Este enfoque de “resistencia permanente” ha sido interpretado por analistas políticos y sectores de la oposición como una estrategia preventiva frente a un panorama político adverso, consolidando una narrativa que trasciende la dinámica de la democracia electoral tradicional y que proyecta un clima de agitación social e institucional para las próximas semanas en Colombia.