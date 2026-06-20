Pilas: Gigantesco trancón en la Autonorte este sábado 20 de junio por siniestro vial que cobró la vida de motociclista

Justo antes del mediodía de este sábado 20 de junio, la movilidad en la salida norte de Bogotá quedó colapsada por un siniestro vial que cobró la vida de un motociclista, hecho que llevó a que se cerrara por completo un segmento de la autopista para las labores de criminalística, generando un gigantesco trancón en el que quedaron atrapados cientos de vehículos.

El hecho se presentó exactamente en la Autonorte con 245, sentido Norte-Sur. Aunque las autoridades ya trabajan en el lugar para recuperar la movilidad, también recomiendan a quienes vayan a ingresar a la capital tomar vías alternas como La Caro o la Séptima.

Cómo hacer para que el SOAT responda cuando una persona fallece en un accidente de tránsito en Colombia

Cuando una persona muere en un accidente de tránsito en Colombia, el SOAT sí puede cubrir una indemnización, pero no se entrega de manera automática. Los familiares o beneficiarios deben presentar una reclamación formal ante la aseguradora del vehículo involucrado o, en algunos casos, ante la ADRES, según corresponda. La cobertura por muerte hace parte de los amparos reconocidos por el seguro y está sujeta a reglas, documentos y plazos específicos.

El primer paso es identificar cuál entidad debe responder. Si el vehículo tenía SOAT vigente, la reclamación se tramita ante la aseguradora. Si se trata de un vehículo no identificado, sin póliza, o de otro evento cubierto por la subcuenta respectiva, el trámite puede recaer en la ADRES. Además, es clave verificar quiénes pueden reclamar: por regla general, los beneficiarios son los familiares con derecho, quienes deben acreditar su vínculo con la víctima mediante los documentos exigidos.

Entre los papeles que suelen pedirse están el registro civil de defunción, los documentos de identidad del fallecido y de los reclamantes, la prueba del parentesco, la historia clínica o epicrisis cuando aplique, y los soportes del accidente, como el informe de tránsito o la certificación de atención médica. La autoridad sanitaria y la aseguradora revisan que la muerte esté efectivamente relacionada con el siniestro vial. Si falta un soporte o hay inconsistencias, el proceso puede frenarse o ser devuelto para subsanar.

Por eso, más que correr a radicar cualquier carpeta, lo importante es organizar bien el expediente y confirmar ante la aseguradora o la ADRES la ruta exacta del caso. Tener claros los beneficiarios, reunir los documentos completos y conservar copias de todo puede marcar la diferencia entre un trámite fluido y uno lleno de demoras.