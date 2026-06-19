Ministro de Defensa señaló a disidencias por ataque que le causó la muerte a niño de 10 años

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En las últimas horas se conoció que un ataque con un dron que se registró en el municipio de Tibú, Norte de Santander, le causó la muerte a un niño de 10 años. Al parecer, el ataque fue perpetrado por una disidencia de las Farc, según la versión compartida por el

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De acuerdo con la información entregada por el ministro, el ataque se perpetró en medio de una confrontación entre grupos armados ilegales.

“En este caso, la información preliminar que tenemos, es que ambos grupos están atacando indiscriminadamente sin respetar a la población, utilizando drones. La información preliminar que tenemos es que fue causado por la Estructura Criminal 33. Aquí se confirma una vez más el desprecio por la vida de estas personas”, explicó el ministro.

Además, recordó que en el oriente del país el ELN hace año y medio perpetró ataques que dejaron más de 200 campesinos muertos, más de 30.000 desplazados y cerca de 60.000 confinados.

El artefacto fue lanzado cayó en una casa

Según la información preliminar entregada por las autoridades, el explosivo cayó en una casa donde se encontrban varios menores de edad. Además del fallecimiento de un niño de 10 años, un bebé de dos años y un joven de 17 resultaron heridos.

Adicionalmente, se conoció que otro artefacto impactó contra una iglesia cristiana y dejó graves afectaciones.

“Unos ataques con drones en el kilómetro 25 afectaron a una iglesia cristiana. Están atacando de manera indiscriminada. Estos drones infringen todo lo que dicta el Derecho Internacional Humanitario, no tienen distinción, no hay proporcionalidad”, aseguró el consejero de Paz y Reconciliación de la Gobernación de Norte de Santander, Luis Fernando Niño López, en conversación con el diario El Tiempo.