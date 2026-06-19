JEP condenó a teniente coronel (r) a 5 años de cárcel por falsos positivos en Casanare y Boyacá

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó al teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán a 5 años, 9 meses y un día de prisión. El tribunal de justicia transicional lo encontró responsable por 31 asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate en Casanare y Boyacá.

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De acuerdo con el pronunciamiento de la JEP, los hechos se presentaron entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006, período en el cual algunos miembros del Batallón de Infantería “Ramón Nonato Pérez” No. 44 (BIRNO), adscrito a la Brigada XVI del Ejército Nacional, estuvieron detrás de un plan sistemático de asesinatos y desapariciones forzadas contra civiles.

“Se trató de una estructura criminal organizada – un aparato organizado de poder enquistado dentro de la institución – que seleccionó, reclutó mediante engaño y ejecutó al menos a 31 víctimas, presentándolas falsamente como ‘bajas en combate’ para inflar de manera falsa y con víctimas inocentes sus resultados operacionales”, puntualizó la JEP a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo con el pronunciamiento de la jurisdicción de paz, la mayoría de víctimas eran jóvenes de sexo masculino, campesinos y en condiciones de vulnerabilidad. Algunos de ellos fueron llevados al batallón con engaños.

“La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó estas conductas como crímenes de lesa humanidad por asesinato y desaparición forzada de personas, y crímenes de guerra por homicidio en persona protegida, en los términos del Estatuto de Roma. No se trató de excesos individuales ni de episodios aislados: fue un patrón criminal deliberado, continuado y respaldado institucionalmente mediante órdenes de operaciones, sistemas de incentivos y el silencio cómplice de superiores y organismos de control que tuvo lugar durante esos años”, agregó la JEP.

Adicionalmente, indicaron que el 98,4 % de los resultados reportados por el BIRNO durante el período de comandancia de León Durán fueron ilegítimos.

León Durán reconoció los crímenes ante las víctimas

Quizás uno de los momentos más importantes de este proceso se dio cuando el teniente coronel en retiro acudió a la audiencia restaurativa pública de la JEP, el 18 y 19 de marzo de este año en Yopa. En ese espacio, León Durán asumió la responsabilidad de los asesinatos y las desapariciones.

“Yo emití la orden, daba una orden por escrito, y al dar esa orden, yo abría la puerta para que sucediera esto. Si yo no hubiera dado esa firma, no se hubiera presentado la pérdida de su ser querido. Firmé, y al firmar, mis hombres estaban autorizados. Yo soy el responsable de esas muertes”, aseguró León Durán en medio de la diligencia judicial

También reconoció que de forma intencional no hizo la respectiva verificación y, en ese sentido, dejó que los casos pasaran. “Lo que me llevó a hacer eso es la cobardía que tuve donde yo preferí mi carrera militar a ser persona”, agregó León Durán ante las familias de las víctimas y ante la JEP.

Entre otras cosas, mencionó que durante este plan criminal fabricaron antecedentes falsos, estigmatizaron a las víctimas al vincularlos con grupos armados ilegales e incluso hicieron que menores de edad participaran como reclutadores.

Por estos hechos, el teniente coronel en retiro fue condenado a una pena contemplada en la justicia transicional que, además, incluye un agravante como la desaparición forzada.

“Este crimen, cuya ejecución es permanente, eleva la gravedad del conjunto de conductas sancionadas. Varias de las víctimas permanecen desaparecidas veinte años después de los hechos, y sus familias siguen sin poder dar sepultura digna a sus seres queridos. El Tribunal reconoció esta dimensión particular del daño y la incorporó tanto en la dosimetría de la pena como en el contenido obligatorio del acuerdo restaurativo”, concluyó la JEP.