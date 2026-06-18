Secretaría de Movilidad abre más de 1.500 investigaciones a motociclistas por infracciones: pueden ser suspendidos

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció, recientemente, que inició 1.559 investigaciones nuevas contra motociclistas reincidentes en infracciones de las normas de tránsito en la capital. Estos procesos se suman a las 5.906 investigaciones por reincidencia que ya se han iniciado a conductores de moto por incumplimiento reiterado.

Lea también: Extranjero señalado falsamente de abusar de una menor demandaría a la nación tras mensaje de Petro llamándolo “pedófilo”

Esta medida afectará a conductores que, en un periodo de seis meses, han cometido varias infracciones, entre las que se cuenta la invasión de andenes, ciclorrutas, zonas peatonales y otros espacios destinados exclusivamente para peatones y ciclistas.

Posibles suspensiones

La principal consecuencia que podría conllevar la reincidencia en las conductas prohibidas es la suspensión de la licencia de conducción por seis meses. En caso de una nueva reincidencia, la suspensión podría extenderse hasta por un año o más.

Según la entidad, en lo corrido del año ya se han suspendido 529 licencias por reincidencia a motociclistas. “Las normas de tránsito están para proteger vidas y quienes las incumplen generan riesgos para todos los actores viales. La reincidencia tiene consecuencias y una de ellas es la suspensión de la licencia de conducción”, señaló la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Conozca esta historia: Él es Andrés Gualteros, el colombiano que viajó en bicicleta de Bogotá a México para apoyar a la Selección

Las conductas más repetidas

Desde la secretaría de Movilidad informaron que la infracción más cometida por motociclistas en Bogotá es la C24, relacionada con conducir motocicletas sin cumplir las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito, con 28.498 comparendos impuestos entre enero y mayo de 2026.

Le siguen infracciones como no realizar oportunamente la revisión técnico-mecánica (13.489 comparendos), conducir sin contar con licencia de conducción (12.782), estacionar en sitios prohibidos (9.420), y transitar por sitios restringidos o en horarios no autorizados (8.311).