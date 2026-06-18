Elecciones presidenciales: Ministro de Defensa aseguró que existe riesgo de que haya “disturbios” violentos

Durante la jornada de este jueves 18 de junio el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, adelantaron un consejo de seguridad de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En medio de su intervención, el ministro Sánchez pidió calma durante la jornada electoral y señaló que la Fuerza Pública estará lista en caso de que se presenten disturbios o vandalismo.

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Según el jefe de la cartera ministerial de Defensa, se desplegarán más de 408.000 uniformados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en todo el país para garantizar la seguridad de los votantes y del material electoral.

“Todas las capacidades del Estado están alineadas para garantizar que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto con tranquilidad, seguridad y confianza”, advirtió el ministro Sánchez.

Además, sostuvo que existen riesgos que están en el radar de las autoridades. “Los riesgos que hemos revisado, que obviamente son diferentes a los que tienen Canadá o Suiza, nos obligan a tomar medidas diferentes. Hemos encontrado en distintas redes sociales, en algunas denuncias, que la probabilidad de un disturbio violento, de vandalismo, podría llegar a existir. No porque sea una campaña que yo esté promoviendo, sino porque había una que otra persona simpatizante radical que estaría motivando ganar más con el odio que con las ideas”, aseguró el ministro Sánchez en su intervención.

Galán pidió que se reconozcan los resultados de las elecciones presidenciales

Entre tanto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aprovechó su intervención para pedirles a ciudadanos y funcionarios que reconozcan los resultados de las elecciones, independientemente de a quién favorezcan. Además, se refirió a las prioridades que tendrán en materia de seguridad en la capital.

“Le insistimos, tanto al ministro como al director de la Policía, que nuestra prioridad número uno es que las y los bogotanos puedan votar libremente y en paz. Segundo, que se proteja el proceso electoral; previo, durante y posterior a la votación. Esa debe ser la prioridad de todos y es el compromiso del Gobierno Nacional con Bogotá. Estamos preparados para el domingo y, de ser necesario, vamos a actuar para proteger la vida, el proceso electoral y los bienes públicos y privados. La invitación es a que votemos masivamente y lo hagamos temprano”, puntualizó Galán en su cuenta de X.