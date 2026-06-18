Defensa de extranjero señalado falsamente de abuso sexual en Usaquén pidió que Petro publique trino disculpándose

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Después de que las autoridades confirmaron que no había pruebas de que el estadounidense que fue grabado con un niño en un balcón de Usaquén hubiese cometido algún delito, el abogado defensor del extranjero dio detalles sobre las acciones legales que adelantarán. Incluso, se refirió a la rectificación que hizo el presidente Gustavo Petro.

(Lea más noticias sobre este caso dando clic en: Extranjero que estaba con niño en balcón de Usaquén denunciará a personas que grabaron videos y lo señalaron de abuso).

Inicialmente, el primer mandatario había advertido que a raíz de ese caso propuso que se impusiera una visa de sanidad a los estadounidenses que quisieran ingresar a Colombia. Para el presidente, esa medida hubiera evitado "que pedófilos que en EEUU abundan vengan con dólares a dañar la cabeza de padres y madres que sabemos entregan a sus niñas y niños para el placer sexual (SIC)”.

Asimismo, extrapoló este hecho a la política exterior. “Desde Miami solo hay la intención de convertirnos en un prostíbulo pervertido”, advirtió el primer mandatario.

Una vez los investigadores encontraron que no había pruebas de abuso sexual, el presidente Petro borró el trino y publicó otro.

“Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia. Lo saco al balcón por un atoramiento por comer mal la comida. Las imagenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender el niño”, señaló Petro en su cuenta oficial en la red social X.

Luego, sostuvo que el ciudadano extranjero sólo pretendía adoptar a los niños y no hacerles ningún daño. “Buena lección de realidad a quienes fácilmente podemos ser engañados colectivamente por imágenes que no concuerdan con la realidad y precisamente es lo que vive toda la sociedad colombiana bombardeada por empresas con inteligencia artificial”, indicó el presidente en otro fragmento del trino.

La molestia de la defensa del ciudadano estadounidense con el presidente

Pese a la rectificación del presidente Gustavo Petro, el abogado defensor del ciudadano estadounidense, el penalista Fabio Márquez, manifestó su desacuerdo con la forma en la que se expresó el primer mandatario.

En una entrevista con la emisora Blu Radio, Márquez advirtió que piensan interponer acciones legales contra el Estado colombiano debido al trino inicial de Petro.

“Él lo aclaró, pero lo mantuvo más tiempo cuando ya se sabía que no había tal información. Yo ayer tuve interlocución con uno de los ministros pidiéndole que, por favor, el presidente de alguna manera pusiera un tuit disculpándose, es decir, una cosa mucho más directa, mucho más frontal diciendo que pues se había equivocado. No lo ha hecho, sus razones tendrá, pero nosotros vamos a iniciar las investigaciones", manifestó el penalista.