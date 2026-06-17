¿Un presidente con doble patria? Petro le pidió a De la Espriella renunciar a su ciudadanía estadounidense

El presidente Gustavo Petro volvió a lanzar un fuerte cuestionamiento contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, esta vez por su ciudadanía estadounidense y por lo que el mandatario consideró una contradicción en su discurso de “firmeza” con la patria colombiana.

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A través de su cuenta de X, Petro escribió: “Si se quiere firmeza con la Patria colombiana entonces que renuncie Abelardo a la ciudadanía estadounidense que le exige ser leal por encima que de Colombia a los EE. UU., para que Colombia no tenga que renunciar a su propia bandera”.

El mensaje fue publicado en medio de una campaña presidencial altamente polarizada, a pocos días de la segunda vuelta entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda. Además, llega en un momento en el que el presidente ha sido cuestionado por sus pronunciamientos sobre la contienda electoral. De hecho, un juez de Medellín impuso una medida provisional para impedir que Petro use recursos oficiales, incluida su cuenta de X, para intervenir en la campaña presidencial, especialmente en contra de De la Espriella.

Petro cuestionó la “firmeza” de De la Espriella

El trino de Petro estuvo acompañado de un video en el que el presidente profundizó su señalamiento. Allí, el presidente aseguró que el problema no es solo la nacionalidad del candidato, sino el hecho de que, según él, De la Espriella habría acudido a una justicia extranjera para denunciarlo.

“La firmeza de la patria de Abelardo de la Espriella no es de Colombia porque no puso la denuncia en la justicia colombiana, sino que es firme ante su otra patria, que es los Estados Unidos de Norteamérica”, dijo Petro.

El mandatario también sostuvo que no ha incurrido en intervención en política y explicó que sus pronunciamientos se han dado, según su versión, en defensa de un derecho fundamental. Sin embargo, este argumento se produce en medio de un debate jurídico y político sobre los límites que tiene un presidente en funciones para referirse a candidatos durante una campaña electoral.

La discusión no es menor. De la Espriella llega a la segunda vuelta como una de las figuras más fuertes de la derecha, con un discurso centrado en seguridad, reducción del Estado y defensa de valores conservadores. En ese mismo sentido, insistió en que sus respuestas públicas tienen origen en una acusación que, según su versión, fue llevada fuera del país por De la Espriella.

“Aquí en este país, el día domingo, el señor Abelardo de la Espriella vino a acusarme ante la justicia de Estados Unidos y me defendí. Y cada vez que se me calumnie, me defiendo”, sostuvo el presidente.

“No me parece respetable que se irrespete la Constitución de Colombia”

El mandatario también aseguró que respeta a Estados Unidos y a sus ciudadanos, pero cuestionó que un candidato presidencial colombiano busque, según él, acudir a la justicia de otro país contra un presidente de Colombia.

“A los cuales respeto y respeto a sus ciudadanos, pero no me parece respetable que se irrespete la Constitución de Colombia tratando de ser presidente de Colombia”, señaló. El presidente agregó que esa supuesta acción implicaría “tratar de llevar un presidente de la República a la justicia extranjera de otro país”.

Por ahora, no se conoce públicamente el alcance jurídico de la denuncia a la que hace referencia Petro ni los términos exactos de esa acción en Estados Unidos. Por eso, ese punto debe mantenerse atribuido al presidente y no presentarse como un hecho judicial plenamente documentado.

La nueva arremetida vuelve a calentar la recta final electoral y pone sobre la mesa un debate sensible: la relación entre doble nacionalidad, lealtad política y aspiración presidencial. Aunque Petro plantea el asunto como una especie de contradicción patriótica, cualquier consecuencia jurídica sobre la candidatura de De la Espriella tendría que ser definida por las autoridades competentes y no por el debate político